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"Ситуация серьезная". Кулеба летит в Брюссель на встречу с топами НАТО и главами МИД ЕС

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 13:20
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник, 15 ноября, посетит Брюссель, где встретится с руководством НАТО и главами МИД стран ЕС. Об этом он заявил на брифинге.

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Кулеба отметил, что встретится с главами МИД стран ЕС в рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства, который запланирован на декабрь. Также он проведет переговоры с руководством НАТО и ряд двухсторонних встреч с главами МИД и еврокомиссарами.

По его словам, ключевой темой визита будет безопасность. Будут обсуждаться вопросы практической поддержки Украины на фоне ситуации возле границ, в зоне конфликта на Донбассе, во временно оккупированном Крыму и Приднестровье. 

"Ситуация серьезная. Мы работаем и внутри страны, и на внешнеполитической арене над максимальной мобилизацией наших партнеров и мобилизацией наших возможностей эффективно противодействовать этому гибридному кризису", – сказал он.

Он отметил, что Россия начала новый этап гибридной войны и использует разные типы гибридного оружия – газ, потоки мигрантов, запугивание, пропаганду.

"Нет сейчас никакого так называемого "миграционного кризиса в Беларуси". Есть гибридная война России против Европы. Цель Москвы – создать проблемы и заставить остальной мир решать их совместно с собой", – сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что ситуацию в Европе надо рассматривать комплексно, как единый фронт России против евроатлантического пространства. По его словам, Украине хорошо известны методы РФ, она знает, как им противостоять, и делится опытом с партнерами.

Кулеба заверил: МИД будет в ближайшие месяцы с тройным усилием работать над укреплением Альянсов и обороноспособности Украины.

Новость дополняется…

Марк Сировой
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