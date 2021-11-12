"Ситуация серьезная". Кулеба летит в Брюссель на встречу с топами НАТО и главами МИД ЕС
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник, 15 ноября, посетит Брюссель, где встретится с руководством НАТО и главами МИД стран ЕС. Об этом он заявил на брифинге.
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Кулеба отметил, что встретится с главами МИД стран ЕС в рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства, который запланирован на декабрь. Также он проведет переговоры с руководством НАТО и ряд двухсторонних встреч с главами МИД и еврокомиссарами.
По его словам, ключевой темой визита будет безопасность. Будут обсуждаться вопросы практической поддержки Украины на фоне ситуации возле границ, в зоне конфликта на Донбассе, во временно оккупированном Крыму и Приднестровье.
"Ситуация серьезная. Мы работаем и внутри страны, и на внешнеполитической арене над максимальной мобилизацией наших партнеров и мобилизацией наших возможностей эффективно противодействовать этому гибридному кризису", – сказал он.
Он отметил, что Россия начала новый этап гибридной войны и использует разные типы гибридного оружия – газ, потоки мигрантов, запугивание, пропаганду.
"Нет сейчас никакого так называемого "миграционного кризиса в Беларуси". Есть гибридная война России против Европы. Цель Москвы – создать проблемы и заставить остальной мир решать их совместно с собой", – сказал Кулеба.
Глава МИД отметил, что ситуацию в Европе надо рассматривать комплексно, как единый фронт России против евроатлантического пространства. По его словам, Украине хорошо известны методы РФ, она знает, как им противостоять, и делится опытом с партнерами.
Кулеба заверил: МИД будет в ближайшие месяцы с тройным усилием работать над укреплением Альянсов и обороноспособности Украины.
Новость дополняется…
- С конца октября ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- Украинская разведка сперва заявляла, что РФ не перебрасывала дополнительных войск. В СНБО отрицали их активность и заявляли, что угроза от России – не новость для Украины. Однако в Офисе президента заявили, что РФ усиливает концентрацию специфических сил. А Кулеба предупредил: РФ ищет возможность продвинуться вглубь Украины.
- Параллельно с этим режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им пересечь границу. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину. По словам нардепа Слуги народа Марьяны Безуглой, потоки могут хлынуть с 20 ноября. МВД усиливает границу техникой, военными и беспилотниками.
- Также в Европе наблюдается энергетический кризис: запасы газа упали до 10-летнего минимума, а цены на него взлетели до рекордных показателей. Президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова увеличить поставки в ЕС через российско-немецкий газопровод Северный поток-2 после получения разрешения регулятора ФРГ, что многие считают шантажом.
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