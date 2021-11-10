Мигранты из Беларуси могут пойти через Украину – премьер-министр Польши

Потоки мигрантов из Беларуси могут пойти через территорию Украины, если граница с Польшей будет сильно непроницаемой. Об этом заявил в Сейме премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает в Twitter его канцелярия.

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"Мы осознаем риск, что если эта граница будет слишком плотной, то мигранты могут пойти через Украину, поэтому предпринимаем действия, чтобы укрепить границу по всей ее длине", – заявил он.

В украинском Министерстве внутренних дел заверяют, что просчитали все возможные пути мигрантов, к провокациям готовы, а границу усилят военными, техникой, беспилотниками и служебными собаками.

Тем временем министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявил в эфире программы Jedynka на Польском радио, что к границе стянули 15 000 польских военных, их число может быть увеличено. По его словам, движение на приграничном переходе в Кузнице остановлено – и это сигнал Беларуси, что Польша не потерпит подобных движений мигрантов к границам в сопровождении беларуских силовиков.

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Марк Сировой

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