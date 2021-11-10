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Мигранты из Беларуси могут пойти через Украину – премьер-министр Польши

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 09:30
Мигранты из Беларуси могут пойти через Украину – премьер-министр Польши - Фото
Матеуш Моравецкий (фото - ЕРА)

Потоки мигрантов из Беларуси могут пойти через территорию Украины, если граница с Польшей будет сильно непроницаемой. Об этом заявил в Сейме премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает в Twitter его канцелярия.

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"Мы осознаем риск, что если эта граница будет слишком плотной, то мигранты могут пойти через Украину, поэтому предпринимаем действия, чтобы укрепить границу по всей ее длине", – заявил он.

В украинском Министерстве внутренних дел заверяют, что просчитали все возможные пути мигрантов, к провокациям готовы, а границу усилят военными, техникой, беспилотниками и служебными собаками.

Тем временем министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак заявил в эфире программы Jedynka на Польском радио, что к границе стянули 15 000 польских военных, их число может быть увеличено. По его словам, движение на приграничном переходе в Кузнице остановлено – и это сигнал Беларуси, что Польша не потерпит подобных движений мигрантов к границам в сопровождении беларуских силовиков.

Читайте также: "Месть Лукашенко, план Путина". Как толпа мигрантов пыталась прорвать границу в Польшу

Мигранты из Беларуси могут пойти через Украину – премьер-министр Польши

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. Подконтрольный режиму ЦИК сообщил о 80,1% поддержки Лукашенко и лишь 10,1% дал оппозиционной кандидатке Тихановской. Он объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада", жестоко и с жертвами подавив протесты. Режим неприкрыто стал союзником РФ. Отношения с Украиной упали до исторического минимума. ЕС ввел санкции против Беларуси и ее чиновников. Та в ответ с лета 2021-го начала мстить Западу специально направленными потоками мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границах Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши назвал это "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Марк Сировой
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граница польша беларусь мигранты александр лукашенко мариуш моравецкий
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