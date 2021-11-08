Польша отбила попытку прорыва границы, но силовики Беларуси ведут новых мигрантов – видео

Польша отбила попытку прорыва границы мигрантами из стран Ближнего Востока, которые собрались со стороны Беларуси, сообщило в Twitter Министерство внутренних дел Польши. Но беларуские силовики ведут новые группы мигрантов, те пытаются прорвать границу, передает в Twitter польская Пограничная служба.

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В МВД пишут, что польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. Ситуация была под контролем, заверяют в ведомстве.

На этих кадрах видно, что мигрантов и вооруженных силовиков разделяет колючая проволока. Периодически в сторону польских военных летели какие-то предметы.

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PILNE | Polskie służby udaremniły próbę siłowego przedarcia się na polską stronę przez migrantów na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy. Sytuacja została opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524 — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021

Позже пограничники сообщили, что беларуские силовики ведут к границе еще одну большую группу мигрантов – и та начала попытки прорваться на территорию Польши. На кадрах видно, как мигранты пытаются шатать колючую проволоку.

PSG Kuźnica:

Kolejne liczne grupy migrantów podprowadzane są przez białoruskie służby do linii granicy . Migranci podejmują pierwsze próby siłowego forsowania granicy. Jesteśmy na miejscu @Straz_Graniczna, @PolskaPolicja ,@MON_GOV_PL #TrzymamyStraz pic.twitter.com/AM334Q1SiB — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 8, 2021

Часть мигрантов скандируют "Германия" напротив польских силовиков, передает Наша Ніва. Видно, что часть колючей проволоки оборвана.

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Марк Сировой

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