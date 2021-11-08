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Польша отбила попытку прорыва границы, но силовики Беларуси ведут новых мигрантов – видео

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 15:07
Польша отбила попытку прорыва границы, но силовики Беларуси ведут новых мигрантов – видео - Фото
Ситуация на границе Польши и Беларуси (скриншот видео МВД Польши)

Польша отбила попытку прорыва границы мигрантами из стран Ближнего Востока, которые собрались со стороны Беларуси, сообщило в Twitter Министерство внутренних дел Польши. Но беларуские силовики ведут новые группы мигрантов, те пытаются прорвать границу, передает в Twitter польская Пограничная служба.

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В МВД пишут, что польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. Ситуация была под контролем, заверяют в ведомстве.

На этих кадрах видно, что мигрантов и вооруженных силовиков разделяет колючая проволока. Периодически в сторону польских военных летели какие-то предметы.

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Позже пограничники сообщили, что беларуские силовики ведут к границе еще одну большую группу мигрантов – и та начала попытки прорваться на территорию Польши. На кадрах видно, как мигранты пытаются шатать колючую проволоку.

Часть мигрантов скандируют "Германия" напротив польских силовиков, передает Наша Ніва. Видно, что часть колючей проволоки оборвана.

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Марк Сировой
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граница польша беларусь мигранты александр лукашенко
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