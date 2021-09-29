Беларусь раздает мигрантам военную форму. Пограничники Польши ждут провокаций: фото

Беларуские власти раздают военную форму мигрантам, которые находятся вблизи границы с Польшей, польские пограничники готовятся к провокациям. Об этом сообщает в Twitter Straż Graniczna.

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"Ожидаем новых провокаций с беларуской стороны. Беларусские службы выдают форму иностранцам, которые кочуют на их стороне", – написали польские пограничники.

В Польше отметили, что мигранты уже несколько раз получали помощь, в том числе теплую одежду, от представителей неправительственных организаций в Беларуси.

27 сентября в телефонах у мигрантов, которые незаконно пересекают границу ЕС со стороны Беларуси, нашли экстремистские материалы. Из-за этого в Польше хотят продлить чрезвычайное положение на два месяца.

В тот же день ПАСЕ проголосовала за проведение дебатов по миграционному кризису на границе Беларуси и ЕС, хотя РФ активно выступала против рассмотрения этого вопроса.

28 сентября в Польше заявили, что примерно у 20% нелегальных мигрантов, которые попали в страну через границу Беларуси, были "связи с Россией". Также поляки обвинили беларусов в провокациях на границе.

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Наталия Медведева

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