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Поляки обвинили беларусов в провокациях на границе: оскорбляют военных, стреляют холостыми

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 17:03
Поляки обвинили беларусов в провокациях на границе: оскорбляют военных, стреляют холостыми - Фото
Белорусско-польская граница (Фото: gpk.gov.by)

На беларуской стороне границы с Польшей усилились провокации. Речь идет об оскорблениях польских солдат и офицеров, имитации бросания гранат и холостых выстрелах. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина.

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Беларусы, по словам Жарина, мешают установке забора на границе, пытаясь его разрушить. Он отметил, что беларуские офицеры "активно принимают участие в организации инцидентов и провокаций, некоторые из которых выглядят очень угрожающе". Они якобы оскорбляют польских коллег нецензурными фразами, обвиняют их в использовании фашистских методов. По словам Жарина, речь также идет о "выстрелах в воздух" и "холостых выстрелах".

Такая активность усилилась в последние несколько недель. Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши считает, что такие действия призваны спровоцировать поляков на агрессивную реакцию: "Вопрос в том, ведут ли себя беларусы так, будто бы они хотели, чтобы первый выстрел прозвучал с польско-беларуской стороны границы".

  • 27 сентября 2021 года в телефонах у мигрантов, которые незаконно пересекают границу ЕС со стороны Беларуси, нашли экстремистские материалы. Из-за этого в Польше хотят продлить чрезвычайное положение на два месяца.
  • 27 сентября Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за проведение дебатов по миграционному кризису на границе Беларуси и ЕС, хотя РФ  активно выступала против рассмотрения этого вопроса.
  • 28 сентября Станислав Жарин заявил, что примерно у 20% нелегальных мигрантов, которые попали в Польшу через границу Беларуси, были "связи с Россией", и многие из них пытались скрыть эту информацию.

Читайте также: Миграционный кризис: Польша направит дополнительные войска к границе с Беларусью

Виктория Найдёнова
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граница польша беларусь
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