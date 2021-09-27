Мигранты на границе Беларуси. Польские власти обвинили беженцев в исламском экстремизме
В телефонах у мигрантов, которые незаконно пересекают границу ЕС со стороны Беларуси, нашли экстремистские материалы. Из-за этого в Польше хотят продлить чрезвычайное положение на два месяца, передает Reuters.
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По словам главы МВД Польши Мариуша Каминского, материалы в телефонах мигрантов имели отношение к радикальным религиозным движениям. На брифинге 27 сентября польские чиновники их показали: это сообщения и изображения, якобы связанные с исламским экстремизмом.
По данным издания, польские спецслужбы нашли признаки экстремизма у 50 из 200 допрошенных мигрантов.
Каминский убежден, что беженцы, пересекающие границу, могут представлять угрозу национальной безопасности.
"(Ситуация – ред.) остается чрезвычайно напряженной... Я буду обращаться в Совет министров относительно продления чрезвычайного положения на 60 дней", – заявил он.
- В сентябре 2021-го года премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что в Беларуси находится 10 000 мигрантов с Ближнего Востока, которых Лукашенко может использовать для гибридной атаки на соседние страны.
- Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за проведение дебатов по миграционному кризису на границе Беларуси и ЕС.
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