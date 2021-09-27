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Мигранты на границе Беларуси. Польские власти обвинили беженцев в исламском экстремизме

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2021, 18:49
Мигранты на границе Беларуси. Польские власти обвинили беженцев в исламском экстремизме - Фото
Мариуш Каминский (Фото:Tomasz Gzell/EPA)

В телефонах у мигрантов, которые незаконно пересекают границу ЕС со стороны Беларуси, нашли экстремистские материалы. Из-за этого в Польше хотят продлить чрезвычайное положение на два месяца, передает Reuters.

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По словам главы МВД Польши Мариуша Каминского, материалы в телефонах мигрантов имели отношение к радикальным религиозным движениям. На брифинге 27 сентября польские чиновники их показали: это сообщения и изображения, якобы связанные с исламским экстремизмом.

По данным издания, польские спецслужбы нашли признаки экстремизма у 50 из 200 допрошенных мигрантов.

Каминский убежден, что беженцы, пересекающие границу, могут представлять угрозу национальной безопасности.

"(Ситуация – ред.) остается чрезвычайно напряженной... Я буду обращаться в Совет министров относительно продления чрезвычайного положения на 60 дней", – заявил он.

СПРАВКА. Польша с сентября 2021 года ввела чрезвычайное положение и строит 150-километровый забор на границе из-за наплыва нелегальных мигрантов. Нелегалы пытаются попасть в страны ЕС через границу Беларуси. Большинство из них – беженцы из Ирака, Афганистана и африканских стран. В миграционном кризисе польские власти обвиняют режим Александра Лукашенко и Кремль.

Смотрите также: Спецназ из Беларуси пересек границу Литвы вместе с мигрантами: видео инцидентов

Елизавета Кумбер
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польша беларусь александр лукашенко спецслужбы мигрант
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