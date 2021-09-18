Премьер Польши: В Беларуси около 10 000 мигрантов, которых могут использовать против ЕС
В Беларуси находится 10 000 мигрантов с Ближнего Востока, которых диктатор Александр Лукашенко может использовать для гибридной атаки на соседние страны. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Delfi.
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"Согласно нашим данным, в Беларуси более 10 000, может, и больше лиц, которые перемещены с Ближнего Востока, преимущественно – из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку", – заявил Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьером Литвы Ингридой Шимоните.
Моравецкий уверен, что режим Лукашенко осуществляет против Польши и Литвы провокацию, "инспирированную в Москве".
Шимоните отметила, что Литва вынуждена охранять длинный участок границы с Беларусью при небольших размерах страны, и подчеркнула, что речь идет не только о границах Литвы или Польши, а о границе Евросоюза.
Моравецкий и Шимоните согласились в том, что необходимо противостоять пропаганде "восточных соседей", которые склонны обвинять других в том, что делают сами. "Например, обвиняют Европу в переписывании истории, хотя сами переписывают историю до такой степени, что пытаются забыть пакт Молотова-Риббентропа", – заявила Шимоните.
По ее словам, примерно так и в случае с мигрантами страны ЕС обвиняются в нарушении прав человека в то время, когда с самого начала ясно, что кризис создан "по злой воле" режима Лукашенко.
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