Министр обороны Польши: Кризис с мигрантами из Беларуси – грязная игра Лукашенко и Кремля

Проблемы с мигрантами на польско-беларусской границе создают диктатор Беларуси Александр Лукашенко и Россия, заявил в Twitter сегодня, 21 августа 2021 года, министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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"Проблема на границе между Польшей и Беларусью – это грязная игра между Лукашенко и Кремлем", – заявил Блащак.

Он опубликовал фотографии беларусских пограничников, которые стоят у поврежденной ограды на польско-беларусской границе, и предположил, что именно они это сделали.

Ранее Блащак заявлял, что на границе с Беларусью уже возведены 100 км ограждений, начинается прокладка еще 50 км.

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Денис Юдин

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