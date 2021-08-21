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Министр обороны Польши: Кризис с мигрантами из Беларуси – грязная игра Лукашенко и Кремля

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21.08.2021, 14:35
Министр обороны Польши: Кризис с мигрантами из Беларуси – грязная игра Лукашенко и Кремля - Фото
Заграждение на границе Польши и Беларуси (Фото – Mariusz Błaszczak, Facebook)

Проблемы с мигрантами на польско-беларусской границе создают диктатор Беларуси Александр Лукашенко и Россия, заявил в Twitter сегодня, 21 августа 2021 года, министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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"Проблема на границе между Польшей и Беларусью – это грязная игра между Лукашенко и Кремлем", – заявил Блащак.

Он опубликовал фотографии беларусских пограничников, которые стоят у поврежденной ограды на польско-беларусской границе, и предположил, что именно они это сделали.

Ранее Блащак заявлял, что на границе с Беларусью уже возведены 100 км ограждений, начинается прокладка еще 50 км.

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Денис Юдин
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Мариуш Блащак польша кремль беларусь александр лукашенко нелегальные мигранты
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