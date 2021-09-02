Силовики режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко пытались щитами выталкивать из страны мигрантов. Соответствующее видео опубликовала в Facebook Служба охраны госграницы Литвы.

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По данным литовских пограничников, эта группа мигрантов находилась между Литвой и Беларусью несколько дней.

В итоге они решили вернуться в Беларусь и отправиться в свою страну, однако беларуские пограничники пытались не пустить их обратно, выталкивая щитами и выкрикивая "Вперед-вперед!". Судя по видео, по другую сторону границы стояли литовские пограничники, не пропуская мигрантов в страну.

По словам главы литовской Службы охраны границы Рустамаса Любаеваса, мигранты, вероятно, решили вернуться, когда узнали, что им будет сложно попасть в страны западной Европы через Литву, передает LRT.

"Беларуские власти не разрешили нелегальным мигрантам вернуться в Беларусь. Что касается опубликованной записи, достаточно ясно, что там произошло. Подобная тактика в последнее время довольно часто применяется беларускими властями, когда людей насильно вытесняют на территорию Литвы", – сказал он.

Любаевас добавил, что мигранты провели у границы около недели: беларуские пограничники давали им дрова, а литовские – еду и воду.

Сейчас эта группа мигрантов находится в Беларуси, пишут литовские пограничники. В ведомстве надеются, что скоро они вернутся домой.

С начала лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

17 августа 12 беларуских спецназовцев незаконно перешли на территорию Литвы и, по данным литовского МВД, буквально затолкали туда группу нелегалов

Читайте детальнее об этом процессе в материале LIGA.net: "Будут и люди с оружием". Как Лукашенко сделал бизнес на нелегалах из Ирака и атакует ЕС

Марк Сировой

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