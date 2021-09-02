UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Силовики Лукашенко щитами выталкивали мигрантов из Беларуси – видео с литовской границы видео

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 15:59
Мигранты на границе Беларуси и Литвы (видео - Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Facebook)
На юге взяли пенсионера армии СССР. СБУ пишет – "идейный" агент российской разведки: видео
На юге взяли пенсионера армии СССР. СБУ пишет – "идейный" агент российской разведки: видео
День независимости Украины. Военный парад на Крещатике — видео
День независимости Украины. Военный парад на Крещатике — видео

Силовики режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко пытались щитами выталкивать из страны мигрантов. Соответствующее видео опубликовала в Facebook Служба охраны госграницы Литвы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным литовских пограничников, эта группа мигрантов находилась между Литвой и Беларусью несколько дней.

В итоге они решили вернуться в Беларусь и отправиться в свою страну, однако беларуские пограничники пытались не пустить их обратно, выталкивая щитами и выкрикивая "Вперед-вперед!". Судя по видео, по другую сторону границы стояли литовские пограничники, не пропуская мигрантов в страну.

По словам главы литовской Службы охраны границы Рустамаса Любаеваса, мигранты, вероятно, решили вернуться, когда узнали, что им будет сложно попасть в страны западной Европы через Литву, передает LRT.

"Беларуские власти не разрешили нелегальным мигрантам вернуться в Беларусь. Что касается опубликованной записи, достаточно ясно, что там произошло. Подобная тактика в последнее время довольно часто применяется беларускими властями, когда людей насильно вытесняют на территорию Литвы", – сказал он.

Любаевас добавил, что мигранты провели у границы около недели: беларуские пограничники давали им дрова, а литовские – еду и воду.

Сейчас эта группа мигрантов находится в Беларуси, пишут литовские пограничники. В ведомстве надеются, что скоро они вернутся домой.

Читайте детальнее об этом процессе в материале LIGA.net"Будут и люди с оружием". Как Лукашенко сделал бизнес на нелегалах из Ирака и атакует ЕС

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
граница беларусь мигранты литва александр лукашенко нелегалы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 