UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

12 беларуских спецназовцев зашли на территорию Литвы — силой выталкивали мигрантов

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2021, 21:20
12 беларуских спецназовцев зашли на территорию Литвы — силой выталкивали мигрантов - Фото
Фото: vrm.lrv.lt

12 офицеров беларуского спецназа незаконно проникли на территорию Литвы — они силой вытолкали группу из 35 иракских мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Литвы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Представители белорусских силовых структур со щитами и средствами борьбы с беспорядками силой вытеснили группу из 35 мигрантов на территорию Литовской Республики и проникли на территорию нашего государства", – говорится в сообщении.

Эти противоправные действия зафиксированы на видео сотрудников Госпогранслужбы Литвы, отметили в ведомстве.

Там говорят, что это не первый подобный инцидент на литовско-белорусской границе за последние дни.

МВД Литвы заявило об усилении контроля на границе.

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь литва миграция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 