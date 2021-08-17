12 беларуских спецназовцев зашли на территорию Литвы — силой выталкивали мигрантов
17.08.2021, 21:20
Фото: vrm.lrv.lt
12 офицеров беларуского спецназа незаконно проникли на территорию Литвы — они силой вытолкали группу из 35 иракских мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Литвы.
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"Представители белорусских силовых структур со щитами и средствами борьбы с беспорядками силой вытеснили группу из 35 мигрантов на территорию Литовской Республики и проникли на территорию нашего государства", – говорится в сообщении.
Эти противоправные действия зафиксированы на видео сотрудников Госпогранслужбы Литвы, отметили в ведомстве.
Там говорят, что это не первый подобный инцидент на литовско-белорусской границе за последние дни.
МВД Литвы заявило об усилении контроля на границе.
- 14 июня 2021 года премьер-министр Литвы заявила, что беларуские пограничники способствуют перемещению нелегальных мигрантов из Ирака через границу в Литву.
- Глава МИД Литвы заявил, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии как оружие против Литвы.
- 3 августа Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь.
- 6 августа Иракские авиалинии на неделю отменили рейсы в Беларусь из-за миграционного кризиса в Балтии.
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