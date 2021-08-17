12 беларуских спецназовцев зашли на территорию Литвы — силой выталкивали мигрантов

12 офицеров беларуского спецназа незаконно проникли на территорию Литвы — они силой вытолкали группу из 35 иракских мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Литвы.

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"Представители белорусских силовых структур со щитами и средствами борьбы с беспорядками силой вытеснили группу из 35 мигрантов на территорию Литовской Республики и проникли на территорию нашего государства", – говорится в сообщении.

Эти противоправные действия зафиксированы на видео сотрудников Госпогранслужбы Литвы, отметили в ведомстве.

Там говорят, что это не первый подобный инцидент на литовско-белорусской границе за последние дни.

МВД Литвы заявило об усилении контроля на границе.

Вадим Ребрина

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