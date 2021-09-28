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Спецслужбы Польши нашли у нелегалов из Беларуси "связи с Россией". Те пытаются это скрыть

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 10:51
Спецслужбы Польши нашли у нелегалов из Беларуси
Граница Польши (Фото: Marcin Onufryjuk/EPA)

Примерно у 20% нелегальных мигрантов, которые попали в Польшу через границу Беларуси, были "связи с Россией", и многие из них пытались скрыть эту информацию. Об этом сообщает пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает Radio Opole.

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По его словам, задержанные в Польше беженцы ранее "поддерживали связи с РФ на протяжении многих лет". О каких связях идет речь, не уточняется. 

"Некоторые люди скрывают этот факт. Документы и доказательства противоречат их заверениям", – добавил Жарин.

Также, по его словам, во время допросов беженцы якобы "всячески" пытались скрыть свою личность и стереть данные с носителей информации.

В августе Польша зафиксировала около 3500 незаконных попыток пересечения границы с Беларусью, в сентябре – более 6000.

СПРАВКА. Польша с сентября 2021 года ввела чрезвычайное положение и строит 150-километровый забор на границе с Беларусью из-за наплыва нелегальных мигрантов. Те пытаются попасть в страны ЕС из Беларуси, куда их специально сводят из Африки и стран Ближнего Востока. В миграционном кризисе польские власти обвиняют режим Александра Лукашенко и Кремль. При этом правозащитные организации ЕС опасаются, что Польша нарушает права мигрантов искать убежище и подвергает их большему риску, заставляя вернуться в Беларусь.

Читайте также: В Беларуси около 10 000 мигрантов, которых могут использовать против ЕС – премьер Польши

Елизавета Кумбер
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польша беларусь спецслужбы беженец мигрант станислав жарин
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