Спецслужбы Польши нашли у нелегалов из Беларуси "связи с Россией". Те пытаются это скрыть
Примерно у 20% нелегальных мигрантов, которые попали в Польшу через границу Беларуси, были "связи с Россией", и многие из них пытались скрыть эту информацию. Об этом сообщает пресс-секретарь координатора спецслужб Польши Станислав Жарин, передает Radio Opole.
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По его словам, задержанные в Польше беженцы ранее "поддерживали связи с РФ на протяжении многих лет". О каких связях идет речь, не уточняется.
"Некоторые люди скрывают этот факт. Документы и доказательства противоречат их заверениям", – добавил Жарин.
Также, по его словам, во время допросов беженцы якобы "всячески" пытались скрыть свою личность и стереть данные с носителей информации.
В августе Польша зафиксировала около 3500 незаконных попыток пересечения границы с Беларусью, в сентябре – более 6000.
- Вчера, 27 сентября 2021-го, глава МВД Польши Мариуш Каминский сообщил, что в телефонах у мигрантов, которые незаконно пересекают границу ЕС со стороны Беларуси, нашли "экстремистские материалы". Из-за этого в Польше хотят продлить чрезвычайное положение на два месяца.
- Также вчера ПАСЕ проголосовала за проведение дебатов по этому миграционному кризису.
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