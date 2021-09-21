Миграционный кризис: Польша направит дополнительные войска к границе с Беларусью

Власти Польши разместят дополнительные войска и спецтехнику на границе с Беларусью. Таким образом они планируют защититься от наплыва нелегальных мигрантов, передает DW.

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К границе с Беларусью будут направлены дополнительно 500 военнослужащих и восемь единиц военной техники, заявил глава пограничной службы Польши Мариуш Камински.

Польша Литва и Латвия с начала лета 2021 года столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Беженцы пытаются попасть в страны ЕС через Беларусь.

Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. В миграционном кризисе они обвиняют режим Лукашенко и Кремль.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что страны ЕС "имеют дело с хорошо организованной акцией, управляемой из Минска и Москвы". Политик добавил что власти страны будут "с полной решимостью" защищать польскую границу.

25 августа НАТО заявило, что отправит в Литву группу поддержки в противодействии гибридной агрессии режима беларуского диктатора Александра Лукашенко. В этом году литовско-белорусскую границу незаконно пересекли более 4000 человек.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что в Беларуси находится 10 000 мигрантов с Ближнего Востока, которых Александр Лукашенко может использовать для гибридной атаки на соседние страны.

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Кумбер Елизавета

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