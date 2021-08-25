НАТО отправит в Литву группу поддержки в борьбе с агрессией режима Лукашенко

НАТО отправит в Литву группу поддержки в противодействии гибридной агрессии режима беларуского диктатора Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

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По данным оборонного ведомства, 25 августа после официального запроса Литвы Альянс принял решение отправить в страну группу поддержки.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что представители НАТО будут размещены в Литве в сентябре. Они будут анализировать возможные сценарии гибридной кампании режима Лукашенко, текущие и потенциальные риски, представлять предложения по стратегической коммуникации и подготовке к возможным инцидентам.

Он также сообщил, что в результате гибридной агрессии режима Лукашенко в этом году литовско-белорусскую границу незаконно пересекли более 4000 человек.

Министр напомнил, что на саммите НАТО в 2018 году лидеры Альянса согласились создать группы поддержки противодействию гибридным технологиям, которые будут помогать союзникам по их запросу. Это могут быть разные сферы: киберзащита, энергетическая безопасность, борьба с терроризмом и другие.

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Оксана Житнюк

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