UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НАТО отправит в Литву группу поддержки в борьбе с агрессией режима Лукашенко

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 17:12
НАТО отправит в Литву группу поддержки в борьбе с агрессией режима Лукашенко - Фото
Беларуско-литовская граница (Фото: gpk.gov.by)

НАТО отправит в Литву группу поддержки в противодействии гибридной агрессии режима беларуского диктатора Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным оборонного ведомства, 25 августа после официального запроса Литвы Альянс принял решение отправить в страну группу поддержки.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что представители НАТО будут размещены в Литве в сентябре. Они будут анализировать возможные сценарии гибридной кампании режима Лукашенко, текущие и потенциальные риски, представлять предложения по стратегической коммуникации и подготовке к возможным инцидентам.

Он также сообщил, что в результате гибридной агрессии режима Лукашенко в этом году литовско-белорусскую границу незаконно пересекли более 4000 человек.

Министр напомнил, что на саммите НАТО в 2018 году лидеры Альянса согласились создать группы поддержки противодействию гибридным технологиям, которые будут помогать союзникам по их запросу. Это могут быть разные сферы: киберзащита, энергетическая безопасность, борьба с терроризмом и другие.

Смотрите также: Спецназ из Беларуси пересек границу Литвы вместе с мигрантами: видео инцидентов видео

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
граница нато беларусь литва александр лукашенко нелегалы миграция
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 