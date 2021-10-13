Польша хочет построить стену на границе с Беларусью за $404 млн

Польша планирует потратить более 1,6 млрд злотых ($404 млн) на строительство стены на своей границе с Беларусью, чтобы остановить поток мигрантов. Об этом сообщает Reuters.

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Соответствующий законопроект сегодня обсудят в парламенте.

Польша начала строить забор из колючей проволоки на границе с Беларусью в августе 2021 года. Новая стена будет включать систему датчиков движения и камеры.

Издание отмечает, что об этом было объявлено после заявления немецкой полиции о росте количества мигрантов. Они незаконно въезжают в Германию после пересечения беларуско-польской границы. С августа их количество составило более 4300 человек (для сравнения, с января по июль — 26).

Также о росте мигрантов из Афганистана, Ирана и Ирака заявляли Польша, Литва и Латвия. В Варшаве и Брюсселе считают это формой гибридной войны для давления на Евросоюз в связи с санкциями в отношении Беларуси.

С начала января до конца сентября пограничная служба предотвратила 9287 попыток пересечения границы из Беларуси в Польшу, из которых около 8000 — за последние два месяца, пишет Reuters.

29 сентября 2021 года польские пограничники сообщали, что готовятся к провокациям, так как беларуские власти раздают военную форму мигрантам, которые находятся вблизи границы с Польшей.

Вечером 7 октября беларуские пограничники обстреляли польских военных, которые патрулировали границу, об этом заявила пресс-секретарь Пограничной службы Польши подпоручик Анна Михальская.

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Виктория Найдёнова

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