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Военные Польши в боевой готовности: из Беларуси к границе идут сотни мигрантов – видео

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 12:40
Военные Польши в боевой готовности: из Беларуси к границе идут сотни мигрантов – видео - Фото
Мигранты на границе Польши и Беларуси (Фото – скриншот из видео пресс-службы Министерства обороны Польши)

Большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пытается массово ее перейти. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

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"Очень тревожная информация с границы. Большая группа мигрантов собралась в Беларуси, недалеко от границы с Польшей", – написал Жарын.

По его словам, группа мигрантов находится "под контролем вооруженных беларусов", которые определяют, в каком направлении она пойдет. Группа направилась к границе Польши и попытается ее перейти, уверен Жарын.

Жарын опубликовал видео, на котором несколько сотен человек идут по дороге, среди них есть и дети.

Видео с группой мигрантов опубликовало в Twitter и министерство обороны Польши. Глава ведомства Мариуш Блащак отметил, что на границе дежурят более 12 000 солдат, они находятся в состоянии боевой готовности.

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Денис Юдин
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Мариуш Блащак польша беларусь мигранты переход границы
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