Военные Польши в боевой готовности: из Беларуси к границе идут сотни мигрантов – видео

Большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пытается массово ее перейти. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

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"Очень тревожная информация с границы. Большая группа мигрантов собралась в Беларуси, недалеко от границы с Польшей", – написал Жарын.

По его словам, группа мигрантов находится "под контролем вооруженных беларусов", которые определяют, в каком направлении она пойдет. Группа направилась к границе Польши и попытается ее перейти, уверен Жарын.

Жарын опубликовал видео, на котором несколько сотен человек идут по дороге, среди них есть и дети.

Bardzo niepokojące informacje z granicy. Na Białorusi, przy granicy z Polską, zgromadziła się duża grupa migrantów.



Ruszyli właśnie w stronę granicy RP. Będą próbowali masowo wkroczyć do Polski. pic.twitter.com/AHexXfsy8a — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 8, 2021

Видео с группой мигрантов опубликовало в Twitter и министерство обороны Польши. Глава ведомства Мариуш Блащак отметил, что на границе дежурят более 12 000 солдат, они находятся в состоянии боевой готовности.

Grupa migrantów znajduje się obecnie w okolicach Kuźnicy pic.twitter.com/w5VxXp9QqQ — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 8, 2021

29 сентября польские пограничники сообщали, что готовятся к провокациям, так как беларуские власти раздают военную форму мигрантам, которые находятся вблизи границы с Польшей.

7 октября беларуские пограничники обстреляли польских военных, которые патрулировали границу.

13 октября в Польше предложили построить стену на границе с Беларусью.

В начале ноября польские военные заметили беларуских пограничников с ножницами для резки ограждений.

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Денис Юдин

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