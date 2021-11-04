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Польские военные заметили беларуских пограничников с ножницами для резки ограждений: фото

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 19:38
Польские военные заметили беларуских пограничников с ножницами для резки ограждений: фото - Фото
На границе Польши и Беларуси (Фото: EPA-EFE/ARTUR RESZKO POLAND OUT)

Польские военные заметили и сфотографировали беларуских пограничников с ножницами для резки ограждений. Об этом написал в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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"Наши солдаты сфотографировали беларуских пограничников с ножницами, которые режут ограждения", – написал Блащак.

Он отметил, что режим диктатора Александра Лукашенко нагнетает обстановку на границе с Польшей.

"Каждый день беларусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону", – сообщил министр обороны Польши.

Польские военные заметили беларуских пограничников с ножницами для резки ограждений: фото

Польские военные заметили беларуских пограничников с ножницами для резки ограждений: фото
  • 29 сентября польские пограничники сообщали, что готовятся к провокациям, так как беларуские власти раздают военную форму мигрантам, которые находятся вблизи границы с Польшей.
  • 7 октября беларуские пограничники обстреляли польских военных, которые патрулировали границу.
  • 13 октября в Польше предложили построить стену на границе с Беларусью.

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Наталия Медведева
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граница польша беларусь александр лукашенко
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