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Лукашенко и Путин закрепили союз декретом. В нем — обновленная военная доктрина

Цей матеріал також доступний українською
04.11.2021, 19:07
Лукашенко и Путин закрепили союз декретом. В нем — обновленная военная доктрина - Фото
Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Михаил Климентьев/ЕРА)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин подписали в рамках создания союзного государства интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Об утвержденных программах говорится только в общих чертах, никакой конкретики нет.

Согласно сообщению пресс-службы Кремля, речь об интеграции валютных систем Беларуси и РФ, создании общего платежного пространства и новых принципах налогообложения. Также одобрена концепция миграционной политики союзного государства и принята обновленная военная доктрина.

Кремль приводит слова Путина о военной доктрине: "Особое значение приобретает задача формирования на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств, и Россия, конечно, будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу – никаких сомнений здесь нет".

Лукашенко сказал, что стороны "делают очередной важный шаг на пути союзного строительства".

  • В сентябре Лукашенко заявил, они с Путиным хотят создать такой союз Беларуси и России, который будет "сильнее унитарного образования". 
  • Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если проект союзного государства – де-факто поглощение Беларуси Россией – будет реализован, усугубится и без того "очень опасная" ситуация на северной границе Украины. 
Вадим Ребрина
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владимир путин александр лукашенко союзное государство
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