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Лукашенко: Мы с Россией создадим союз сильнее унитарного образования

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 19:24
Лукашенко: Мы с Россией создадим союз сильнее унитарного образования - Фото
Александр Лукашенко (Фото: скриншот из видео/Telegram)

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что они с президентом РФ Владимиром Путиным хотят создать такой союз Беларуси и России, который будет "сильнее унитарного образования". Об этом он сказал в интервью, выдержки из которого публикует провластный Telegram-канал Пул Первого.

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Беларуский диктатор сказал, что они с Путиным "и руководство Беларуси и России в целом достаточно умны чтобы в рамках двух суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования".

При этом Лукашенко отрицает, что Россия таким образом поглотит Беларусь, и называет это "выдумкой коллективного Запада".

"Мы давно являемся форпостом союзного государства "Беларусь-Россия". У нас создана на этом западном направлении единая фактически армия, единая вооруженная группировка, основой которой является беларуская армия", – заявил он.

Также беларуский диктатор добавил, что в случае военного конфликта "западная часть вооруженных сил России будет поддерживать" его режим.

  • В декабре 2019 года стало известно, что Беларусь и Россия разрабатывают дорожные карты, чтобы реализовать проект углубленной интеграции.
  • 1 июня 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что если проект Союзное государство – де-факто поглощение Беларуси Россией – будет реализован, усугубится и без того "очень опасная" ситуация на северной границе Украины.
  • 9 сентября Путин договорился с Лукашенко об углублении интеграции двух стран, в том числе о создании единого рынка электроэнергии, нефти и газа. Также Путин не исключил создания союзного парламента РФ и Беларуси.

Читайте также: МИД ответил на страхи Лукашенко: Угроза Беларуси исходит от России, а не Украины

Елизавета Кумбер
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владимир путин беларусь александр лукашенко союз диктатор
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