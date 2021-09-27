МИД ответил на страхи Лукашенко: Угроза Беларуси исходит от России, а не Украины

Основная угроза Беларуси исходит сегодня со стороны России, а не Украины. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, отвечая на сегодняшнее заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, передает пресс-служба МИД.

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Сегодня на сайте Лукашенко появилось заявление, в котором он раскритиковал намерение Украины вступить в НАТО, назвал ее "новым фронтом" и утверждал, что на ее территории готовят лагеря боевиков, а США создают свои базы.

Николенко назвал заявление Лукашенко "безосновательными инсинуациями". По его мнению, беларуский диктатор усвоил пропагандистские шаблоны Кремля, разглагольствует о воображаемых американских базах и лагерях боевиков в Украине, при этом превращая Беларусь в сплошную военную базу РФ.

"Именно со стороны РФ сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного нам беларуского народа. Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России – вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске", – заявил спикер МИД.

Он добавил, что Украина никогда не будет нести угрозу безопасности беларуского народа. При этом Украина будет всеми силами защищать свою свободу, независимость и евроатлантический выбор.

"Мы делаем это не против кого-то, а исключительно потому, что видим будущее Украины в объединенной семье свободных европейских народов, где ценность жизни, человеческое достоинство и демократический выбор незыблемыми. И такое же будущее отвечает интересам Беларуси", – подытожил он.

13 сентября Лукашенко заявил, что собирается установить на границе с Украиной российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

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Марк Сировой

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