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Лукашенко пугает 1941-м и хочет закрыть 1200 км границы с Украиной комплексами С-400 из РФ

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 12:12
Лукашенко пугает 1941-м и хочет закрыть 1200 км границы с Украиной комплексами С-400 из РФ - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собирается установить на границе с Украиной российские зенитно-ракетные комплексы большой и средней дальности С-400. Об этом он заявил на совместных российско-беларуских учениях Запад-21 по итогам переговоров с коллегой из РФ Владимиром Путиным, пишет пропагандистское агентство Белта.

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Как выразился Лукашенко, "у нас и южное направление добавилось".

"Мы ведем переговоры и планируем поставки С-400. Мы с беларускими генералами и россиянами обсуждали эту тему. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться – 1200 км граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели как раз речь, что С-400 нам будет к месту", – сказал он.

По словам диктатора, Путин якобы дал поручение министру обороны РФ Сергею Шойгу, "чтобы можно было поставить эти комплексы нам".

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До 2025 года Россия якобы должна поставить Беларуси, сказал Лукашенко, "около 10 самолетов, несколько десятков вертолетов, Тор-М2. Большие объемы" – всего планируется закупка российского вооружения более чем на $1 млрд.

"Вы видите, как они (Запад, — ред.) себя ведут. Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года", – пугал он СМИ на полигоне и заверял, что "белорусско-российскому союзу лишние территории не нужны".

С-400 стоит на вооружении в РФ, Алжире, Китае и Турции. Также закупает Индия и, возможно, Саудовская Аравия.

ТТХ (данные РФ): дальность обнаружения цели – до 600 км, максимальная дальность поражения аэродинамических целей – до 400 км, баллистических ракет средней дальности – 15 км, высота поражения целей – якобы от 5 м до 30 км, средняя скорость полета ракет – до 2,5 км/с, стартовая их масса – до 1,9 т. Скорость цели максимальная – 4,8 км/м.

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Евгений Пилипенко
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