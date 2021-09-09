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Путин и Лукашенко договорились о создании единого рынка электроэнергии, нефти и газа

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2021, 22:14
Путин и Лукашенко договорились о создании единого рынка электроэнергии, нефти и газа - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Кремль)

Сегодня, 9 сентября, президент России Владимир Путин встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Во время встречи они договорились об углублении интеграции двух стран, в том числе о создании единого рынка электроэнергии, нефти и газа. Путин не исключил создания союзного парламента РФ и Беларуси. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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Путин назвал переговоры с Лукашенко насыщенными и конструктивными – обсуждали темы интеграции Росии и Беларуси в союзное государство, а также торговлю и инвестиции.

По словам президента РФ, на встрече согласовали "28 союзных программ", нацеленных унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях.

Как отмечается, в согласованных документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом.

Путин и Лукашенко, в частности, предусмотрели создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, договор о едином рынке электроэнергии, подписание до 1 декабря 2023 года договора о едином рынке газа.

По словам Путина, обсуждали также "строительство единого оборонного пространства и обеспечения безопасности Союзного государства на внешнем периметре".

Путин не исключил создания союзного парламента РФ и Беларуси, но уточнил, что вопросы политической интеграции не обсуждались, поскольку сначала нужно создать экономический базис.

Лукашенко заявил, что ничего плохого для народов России и Беларуси в интеграции нет, она взаимовыгодна.

  • В 2018 году Лукашенко переживал, что под предлогом "глубокой интеграции" Москва пытается включить Беларусь в состав России.
  • В январе 2020-го его мнение не изменилось. "Не могу растворить Беларусь, даже в братской России", – говорил Лукашенко.
  • 1 июня 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что если проект Союзное государство – де-факто поглощение Беларуси Россией – будет реализован, усугубится и без того "очень опасная" ситуация на северной границе Украины.
Наталия Медведева
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владимир путин беларусь александр лукашенко союзное государство
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