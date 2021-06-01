Если проект Союзное государство – де-факто поглощение Беларуси Россией – будет реализован, усугубится и без того "очень опасная" ситуация на северной границе Украины. Насчет этого переживает президент Владимир Зеленский, о чем он сообщил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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По его словам, сейчас в Беларуси "армия находится под командованием режима", который лоялен Кремлю.

В случае образования реального Союзного государства (проект Москва и Минск прорабатывают без официального успеха с 1997 года), Россия получила бы контроль над армией этой страны.

"Сегодня у нас очень опасная ситуация в Беларуси на нашей северной границе. Мы видим, как Россия и Беларусь упорно работают над договоренностями. Может быть, это будет включать в себя оборонную сферу, и тогда эти страны могут оказать на нас серьезное давление. <...> Мы видим для себя опасности, вплоть до реализации там союзного государства", – сказал Зеленский.

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Президент добавил, что и помимо этого "есть много вариантов военных угроз, в том числе операции с моря".

"Есть вариант прорыва (оккупантами) коридора в Крым, а также "блицкрига" за пределы временно оккупированных территорий – до административных границ Донецкой и Луганской областей. Но возможны сюрпризы и с других сторон", – добавил Зеленский.

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Евгений Пилипенко

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