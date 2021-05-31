UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Это не та цифра". У Лукашенко ответили на предложенные ЕС €3 млрд за демократию

31.05.2021, 12:02
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров/ЕРА)

Режиму диктатора Беларуси Александру Лукашенко мало €3 млрд, которые предложил Европейский Союз за демократические изменения в стране. Об этом сказал в интервью российскому Коммерсанту министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в 2010 году властям Беларуси "обещали €5 млрд, но сейчас цифра немного уменьшилась".

"Не видно было и тех €5 млрд, и эти €3 млрд, которые якобы уже лежат в сейфах ЕС для построения новой демократической Беларуси, это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию в государстве. Это малая толика в нашем экспорте", – сказал Макей.

Читайте также: Лукашенко начинает торговую войну с Украиной. Кто потеряет больше? Разбор

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
александр лукашенко европейский союз владимир макей демократия роман протасевич 3 млрд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 