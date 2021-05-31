"Это не та цифра". У Лукашенко ответили на предложенные ЕС €3 млрд за демократию

Режиму диктатора Беларуси Александру Лукашенко мало €3 млрд, которые предложил Европейский Союз за демократические изменения в стране. Об этом сказал в интервью российскому Коммерсанту министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

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По его словам, в 2010 году властям Беларуси "обещали €5 млрд, но сейчас цифра немного уменьшилась".

"Не видно было и тех €5 млрд, и эти €3 млрд, которые якобы уже лежат в сейфах ЕС для построения новой демократической Беларуси, это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию в государстве. Это малая толика в нашем экспорте", – сказал Макей.

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Марк Сировой

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