"Это не та цифра". У Лукашенко ответили на предложенные ЕС €3 млрд за демократию
31.05.2021, 12:02
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров/ЕРА)
Режиму диктатора Беларуси Александру Лукашенко мало €3 млрд, которые предложил Европейский Союз за демократические изменения в стране. Об этом сказал в интервью российскому Коммерсанту министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.
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По его словам, в 2010 году властям Беларуси "обещали €5 млрд, но сейчас цифра немного уменьшилась".
"Не видно было и тех €5 млрд, и эти €3 млрд, которые якобы уже лежат в сейфах ЕС для построения новой демократической Беларуси, это не та цифра, которая может радикально изменить ситуацию в государстве. Это малая толика в нашем экспорте", – сказал Макей.
- 28 мая на фоне угона в Минске самолета и захвата летевшего на нем оппозиционера Протасевича ЕС предложил Беларуси €3 млрд и всю полноту поддержки за курс на демократию.
- 29 мая Лукашенко на встрече в Сочи с президентом РФ Путиным договорился о получении транша $500 млн в рамках общей суммы выделенного кредита в $1,5 млрд.
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