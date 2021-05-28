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Геополитика | Евросоюз обещает Беларуси €3 млрд и всю полноту поддержки за курс на демократию

28.05.2021, 13:39
Евросоюз обещает Беларуси €3 млрд и всю полноту поддержки за курс на демократию - Фото
Протесты в Минске в конце лета 2020 года (фото - ЕРА)

Европейский Союз обещает Беларуси экономическую поддержку минимум на 3 млрд евро, если страна пойдет по пути демократических реформ. Об этом пишет пресс-служба Европейской комиссии.

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"Как только Беларусь войдет в процесс перехода к демократии, ЕС будет сопровождать ее. Мы разработали новый пакет грантов и кредитов на сумму 3 млрд евро, чтобы помочь Беларуси стабилизировать ее экономику, реформировать институты и повысить ее устойчивость", – говорится в сообщении.

Обещания руководства ЕС:

→ за счет прямой финансовой поддержки ускорить восстановление экономики, что поможет восстановить макроэкономическую стабильность и укрепит шаткую фискальную ситуацию в стране;

→ организация инвестфорума топ-уровня ЕС-Беларусь для расширения инвестиционных и торговых возможностей, а также встречи доноров ЕС для привлечения дополнительных грантов на поддержку экономического перехода, что позволит привлечь до €5 млрд в виде кредитов ЕС, а также государственных и частных инвестиций;

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→ мобилизация переходного пакета до €400 млн в виде грантов по программе "Соседство, развитие и международное сотрудничество" (NCIDI). Сюда входит повышение качества правосудия, улучшение деловой среды и поддержка развития малого и среднего бизнеса;

→ финансирование для а) реформы образования, б) здравоохранения, в) укрепления соцзащиты, г) защиты наиболее уязвимых домохозяйств, д) гражданского общества (в том числе повышение его роли в принятии решений на всех уровнях правительства), е) свободных и независимых СМИ;

→ инвестиции в устойчивую инфраструктуру, а также в экологическую и цифровую трансформацию Беларуси.

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Полный план изложен на сайте Еврокомиссии.

Брюссель предлагает заключить двустороннее рамочное соглашение, чтобы укрепить долгосрочные отношения между ЕС и демократической Беларусью.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к властям страны: "Никакие репрессии, жестокость или принуждение не принесут легитимности вашему авторитарному режиму. До сих пор вы грубо игнорировали демократический выбор народа. Пора менять курс". Ее слова к народу Беларуси: "Мы видим и слышим ваше стремление к переменам, демократии и светлому будущему".

Она подчеркнула, что "это тот случай, когда (а не если) Беларусь начнет мирный демократический переход".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз "всеми средствами поддерживает демократический выбор народа Беларуси, и огромный пакет финансовой помощи, который мы можем предоставить в случае перехода к демократии, должен стать настоящим стимулом для нынешних властей изменить свой курс". Он пообещал в ближайшие недели усилить "обширные санкции" против режима Александра Лукашенко.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили. 23 мая 2021-го режим обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С него сняли оппозиционеров. ЕС призвал авиакомпании блока избегать "воздуха" РБ, запретил Белавиа летать в свои страны. Украина прекратила авиасообщение с РБ. У Лукашенко все отрицают. Россия назвала "русофобией" намеки на ее причастность.
Евгений Пилипенко
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беларусь евросоюз предложение демократия
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