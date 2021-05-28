В Беларуси сняли фильм-продолжение "Золотого дна" о связях и принципах работы Александра Лукашенко. В этом расследовании оппозиционный канал NEXTA рассказывает "о смотрящих, мелких исполнителях и прикормленных силовиках" диктатора, а также о том, как в стране работают контрабандные схемы при участии высших чинов государства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В частности, в фильме рассказывается, как через Беларусь в Россию окольными путями поставлялись санкционные продукты из Европы с уклонением от уплаты налогов. В результате этой схемы Лукашенко и его приспешники получали колоссальную прибыль, ничего не внося в бюджет страны.

"История контрабаса идет при полном понимании всех сторон игры. Со стороны поставляющей, со стороны транзитной, стороны принимающей<...>Заработать же какую-то копейку можно только прикрыв глаза, что ты являешься прокладкой и такой транзитной зоной. Но батька не выходит на трибуну и не говорит: да, мы страна-прокладка, поздравляю вас", – говорит один из участников расследования.

При этом, таможенники, пропускающие контрабандный груз через границу были "в теме, но не в деле", утверждают расследователи, добавляя, что только за период 2014-2019 годов через Беларусь прошли около 2000-3000 машин с санкционными фруктами. Зачастую в эти схемы были втянуты и обычные беларуские бизнесмены, которых "ставили перед выбором" – "дружить с лукашистскими контрабандистами" либо отдать бизнес.

Отдельной строкой в расследовании проходит контрабанда сигарет из Беларуси. Только за последние полгода пограничники накрыли около 80 млн табачной продукции, которую пытались нелегально вывезти из страны для продажи втридорога за рубежом, говорит анонимный источник.

Рассказывают в фильме и том, как в Беларуси организовали подбор кадров на высшие госдолжности. По словам бывшего полицейского, на каждого кандидата всегда заранее собирался компромат – без этого он не мог претендовать ни на одну высокую должность. Если же компромата не было, кандидаты зачастую создавали его сами, рассказывает экс-оперуполномоченный.

В начале марта 2021 года в Беларуси сняли фильм о "дворцах, автопарке и гареме" Лукашенко – "Золотое дно".

Читайте также: Навальный выпустил расследование о "дворце Путина" за $3,5 млрд – видео

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.