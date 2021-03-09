Представители беларуской оппозиции сняли фильм-расследование о "богатствах Александра Лукашенко" – видео выложили на YouTube-канале Nexta, назвав его Золотое дно. В фильме создатели рассказали о недвижимости, авто- и авиапарке, а также прочих дорогих вещах, которыми якобы владеет самопровозглашенный президент Беларуси.

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В частности, в фильме утверждается, что в собственности Лукашенко находится 18 "царских имений" – государственных или подаренных, коллекция из десяти автомобилей люкс-класса общей стоимостью 4 млн евро – Maybach, Tesla, Rolls-Royce и иных, личный авиапарк, эксклюзивные ручки Montegrappa за 2000-4000 евро и многое другое.

Примечательно, что сам диктатор всегда заявлял, что не имеет никаких богатств и "он самый чистый президент в мире".

Рассказали журналисты и о личных подробностях – "гареме" Лукашенко и "матери его сына Николая", а также о том, кто может финансировать диктаторский режим Беларуси.

По версии NEXTA, в стране специально подбирают девушек для служебного эскорта Лукашенко, сам он был против рождения сына Коли, а Беларусь получает финансовую помощь не только от России, но и от стран Евросоюза.

19 января 2021 года российский оппозиционер Навальный выпустил расследование о "дворце Путина" за $3,5 млрд – видео.

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Дарья Мостовая

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