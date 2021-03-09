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Золотое дно. В Беларуси сняли фильм о "дворцах, автопарке и гареме" Лукашенко: видео видео

09.03.2021, 09:04
Александр Лукашенко (скриншот с видео)
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Представители беларуской оппозиции сняли фильм-расследование о "богатствах Александра Лукашенко" – видео выложили на YouTube-канале Nexta, назвав его Золотое дно. В фильме создатели рассказали о недвижимости, авто- и авиапарке, а также прочих дорогих вещах, которыми якобы владеет самопровозглашенный президент Беларуси.

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В частности, в фильме утверждается, что в собственности Лукашенко находится 18 "царских имений" – государственных или подаренных, коллекция из десяти автомобилей люкс-класса общей стоимостью 4 млн евро – Maybach, Tesla, Rolls-Royce и иных, личный авиапарк, эксклюзивные ручки Montegrappa за 2000-4000 евро и многое другое. 

Примечательно, что сам диктатор всегда заявлял, что не имеет никаких богатств и "он самый чистый президент в мире".

Рассказали журналисты и о личных подробностях – "гареме" Лукашенко и "матери его сына Николая", а также о том, кто может финансировать диктаторский режим Беларуси.

По версии NEXTA, в стране специально подбирают девушек для служебного эскорта Лукашенко, сам он был против рождения сына Коли, а Беларусь получает финансовую помощь не только от России, но и от стран Евросоюза.

Читайте также: Тихановская: В этом году падет режим Лукашенко – думаю, весной его не будет 

Дарья Мостовая
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