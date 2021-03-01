Тихановская: В этом году падет режим Лукашенко – думаю, весной его не будет

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что уверена, что режим нынешнего самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко закончится уже в этом году и что у власти сейчас он держит себя только силой. Об этом она рассказала в интервью немецкому изданию Bild.

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Тихановская заявила, что они все же выиграли выборы у Лукашенко и теперь "никто не сможет выбить из умов беларусов идею свободы и достоинства".

"В этом году падет режим Лукашенко – думаю, весной его не будет<...>Люди никогда не вернутся в рабство, из которого вышли. теперь мы свободны и это чувство усиливается", – отметила глава оппозиции.

Она подчеркнула, что немаловажную роль в этом сыграет "давление на режим внутри страны", а также что они надеются на "прочный союз с новой администрацией США и ЕС".

"Давление будет расти день ото дня, в какой-то момент оно станет для Лукашенко слишком сильным и он уйдет", – заявила Тихановская.

25 февраля в ЕС продлили санкции против беларуских чиновников еще на год, заявив, что "за поддержку режима надо платить".

26 февраля премьер Украины Денис Шмыгаль поручил министерствам рассмотреть возможность введения санкций против окружения Лукашенко.

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Дарья Мостовая

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