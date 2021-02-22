В Беларуси 16-летнему подростку дали пять лет колонии за протест против Лукашенко

Суд в беларуском Гомеле приговорил к разным срокам лишения свободы троих участников акций протеста против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Один из осужденных — 16-летний Никита Золотарев, он получил пять лет исправительной колонии, сообщает Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

25-летнего Дмитрия Корнеева суд приговорил к восьми годам лишения свободы, 28-летнего Леонида Ковалева — к шести годам.

Как пишет агентство, после приговора с Золотаревым произошла истерика: он бросился к решетке и крикнул: "Выпустите меня отсюда!".

Всех их обвинили в массовых беспорядках, противоправных действиях с горючими веществами ("коктейлями Молотова"), Ковалева также обвинили в "вовлечении несовершеннолетнего в противоправное поведение". Обвинение в насилии против милиции с них сняли.

Издание сообщает, что 16-летний Золотарев страдает эпилепсией. По словам его отца, парня били в милиции и СИЗО. Адвокат подал жалобу, но власти не обнаружили состава преступления. Подросток также заявил в суде, что в СИЗО ему не давали таблетки. "Ашер сказал: "Ты политик, ты умрешь" – рассказал Золотарев.

22 января в Беларуси суд приговорил к двум и полутора годам колонии 18-летних Софию Малашевич и Тихона Клюкача, соответственно, за участие в акции протеста против Лукашенко.

5 февраля в Гомеле суд приговорил к двум годам лишения свободы в специальном воспитательном учреждении закрытого типа 15-летнего подростка.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.