В Гомеле подростка на два года лишили свободы: якобы вел канал "Данные карателей Беларуси"

В беларуском Гомеле суд, подконтрольный самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко, приговорил к двум годам лишения свободы в специальном воспитательном учреждении закрытого типа 15-летнего подростка. Сторона обвинения считает его администратором Telegram-канала "Данные карателей Беларуси", сообщает местный телеканал Гомель.

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Помощник прокурора на суде заявила, что подросток якобы призывал подписчиков канала жертвовать на его развитие, однако на самом деле тратил деньги на свои нужды – например, купил скутер.

В МВД Беларуси утверждают, что подросток подтвердил, будто размещал информацию с данными беларуских силовиков. Там говорят, что якобы выявили подписчиков, которые отправляли эти данные, их действиям будет дана оценка.

Прокуратура намерена взыскать средства, которые подросток получил в виде пожертвований от подписчиков, в пользу государства. Это более 1500 беларуских и 5000 российских рублей (около 18 000 грн), сообщает Белсат.

22 января в Беларуси суд приговорил к двум и полутора годам колонии 18-летних Софию Малашевич и Тихона Клюкача, соответственно, за участие в акции протеста против Лукашенко.

Вадим Ребрина

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