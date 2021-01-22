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В Беларуси двух 18-летних студентов приговорили к колонии за оскорбление Лукашенко

22.01.2021, 17:08
В Беларуси двух 18-летних студентов приговорили к колонии за оскорбление Лукашенко - Фото
София Малашевич (фото - Наша Нiва)

В Беларуси суд приговорил к двум и полутора годам колонии 18-летних Софию Малашевич и Тихона Клюкача, соответственно, за участие в акции протеста против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает TUT.by.

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Именно такой срок и запрашивала гособвинитель.

Издание сообщает, что после задержания на митинге 6 сентября молодых людей отчислили из колледжа.

В суде их обвинили в нарушении работы общественного транспорта и организаций. Гособвинитель зачитала, что Клюкач и Малашевич "двигались по проезжей части, совершали громкие хлопки руками, использовали оппозиционную символику, шли в первых рядах колонны".

Девушке также предъявили обвинение в хулиганстве. Она якобы нанесла вульгарные надписи на заградительные щиты, которые принадлежат войсковой части и были выставлены у Дворца независимости. По словам обвинителя, этим Малашевич нанесла ущерб на сумму 103 беларуских рубля. Еще до суда София эту сумму погасила.

Кроме того, ее обвинили в оскорблении Лукашенко. По версии следствия, в августе студентка дважды демонстрировала плакат с оскорбительной надписью в адрес самопровозглашенного президента.

Молодые люди признали вину, заявили, что раскаиваются в содеянном, однако Малашевич высказала несогласие с наказанием. В последнем слове она попросила не наказывать друга.

"Сложно говорить, когда в глазах слезы, но я все-таки скажу. Я хотела бы попросить суд не наказывать как минимум Тихона: ему просто понравилась красивая девочка, и он захотел проводить меня на митинг. Он десять тысяч раз — я вам клянусь — уговаривал меня уйти от ограждения. Я думаю, двух месяцев в СИЗО достаточно, чтобы понять, что никуда ходить не надо и к ограждениям подходить тоже не надо. Я тоже отсидела два месяца в СИЗО и за это время поняла, что тюрьма людей никак не изменит: она сделает только хуже", – сказала девушка.

Она сказала, что не будет себя "защищать и выгораживать", но если ей дадут два года колонии, то она уже может не увидеть свою бабушку.

Защитники заявили, что будут обжаловать приговор. Малашевич и Клюкача признали политзаключенными, пишет TUT.by.

  • 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". С той поры в стране проходят протесты против режима, их подавляют силовики. Протестная активность к этому моменту сошла на нет.

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Вадим Ребрина
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