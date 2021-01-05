Сюр. В Беларуси будут судить мужчину, который слепил "усатого" снеговика – фото

Житель Гомельской области у себя во дворе слепил снеговика с усами и написал на нем "Живе Беларусь". Позже, когда снеговик уже растаял, к нему пришел милиционер и составил протокол "о несанкционированном пикете". Об этом пишет Радыё Свабода.

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Сообщается, что мужчина посоветовал участковому составить протокол на снеговика, потому что "протестовал он". Однако это не помогло – сотрудник милиции счел снежную скульптуру "несанкционированным пикетом". Скоро состоится судебный процесс.

Мужчине грозит штраф или административный арест.

20 ноября Лукашенко заговорил о "центре американских спецслужб" в Киеве. Глава МИД Кулеба ответил мемом.

15 декабря сообщалось, что в Беларуси отец вызвал милицию на своих детей – они поддерживают протесты.

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Станислав Стороженко

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