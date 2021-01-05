Сюр. В Беларуси будут судить мужчину, который слепил "усатого" снеговика – фото
05.01.2021, 12:59
Снежная фигура (Фото - Радыё Свабода)
Житель Гомельской области у себя во дворе слепил снеговика с усами и написал на нем "Живе Беларусь". Позже, когда снеговик уже растаял, к нему пришел милиционер и составил протокол "о несанкционированном пикете". Об этом пишет Радыё Свабода.
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Сообщается, что мужчина посоветовал участковому составить протокол на снеговика, потому что "протестовал он". Однако это не помогло – сотрудник милиции счел снежную скульптуру "несанкционированным пикетом". Скоро состоится судебный процесс.
Мужчине грозит штраф или административный арест.
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