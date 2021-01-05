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Сюр. В Беларуси будут судить мужчину, который слепил "усатого" снеговика – фото

05.01.2021, 12:59
Сюр. В Беларуси будут судить мужчину, который слепил
Снежная фигура (Фото - Радыё Свабода)

Житель Гомельской области у себя во дворе слепил снеговика с усами и написал на нем "Живе Беларусь". Позже, когда снеговик уже растаял, к нему пришел милиционер и составил протокол "о несанкционированном пикете". Об этом пишет Радыё Свабода

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Сообщается, что мужчина посоветовал участковому составить протокол на снеговика, потому что "протестовал он". Однако это не помогло – сотрудник милиции счел снежную скульптуру "несанкционированным пикетом". Скоро состоится судебный процесс.

Мужчине грозит штраф или административный арест. 

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Станислав Стороженко
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