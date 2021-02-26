Шмыгаль поручил рассмотреть возможность введения санкций против окружения Лукашенко

Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение министерствам рассмотреть вопрос о вынесении на рассмотрение СНБО санкций против чиновников и бизнесменов из окружения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Гончаренко, он обратился к премьеру из-за того, что Украина "не продолжает свою санкционную политику и своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко". В то же время, по словам депутата, Европейский Союз, Великобритания и США вводят санкции против беларуских чиновников и бизнесменов.

Шмыгаль ответил Гончаренко, что дал поручение МИД, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть возможность вынесения на рассмотрение СНБО санкций "против беларуских лиц".

По мнению Гончаренко, Украина должна ввести санкции против беларуского олигарха Николая Воробья, который владеет ПрикарпатЗападтранс "и является кошельком Александра Лукашенко и Виктора Медведчука".

Также депутат считает, что санкции должны быть введены против беларуских топ-чиновников, у которых есть активы и финансовые счета в Украине.

Справка.Николай Воробей в Беларуси владеет небольшим банком Абсолютбанк и крупнейшим частным нефтетрейдером Интерсервис. Местные СМИ называют его бизнес-партнером Виктора Медведчука. Входящий в Интерсервис Нефтебитумный завод в начале 2019 года приобрел контрольный пакет в украинском нефтепродуктопроводе Прикарпатзападтранс, который принадлежал швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера, связанного с окружением Медведчука.

По данным источника LIGA.net, санкции против Воробья должны были рассмотреть на заседании СНБО 19 февраля, на котором приняли решение о санкциях против 19 юридических и восьми физических лиц, включая Медведчука, а также о возврате в госсобственность украинской части нефтепродуктопровода, который принадлежит ПрикарпатЗападтранс.

2 октября 2020 года Европейский союз своим решением утвердил санкции против 40 официальных лиц Беларуси. При этом, Лукашенко среди них нет. В тот же США ввели санкции против восьмерых беларуских чиновников, включая министра внутренних дел Юрия Караева.

Украина присоединилась к санкциям ЕС.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.