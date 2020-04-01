К санкциям Евросоюза против Беларуси присоединилась Украина

Фото: depositphotos.com

Украина присоединилась к санкциям, которые Европейский Союз применяет против Беларуси. Об этом говорится в тексте документа, который опубликован на сайте Европейского совета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

17 февраля 2020 года Евросовет продлил ограничительные меры против Беларуси до 28 февраля 2021 года.

"Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации Босния и Герцеговина, страны EFTA (Европейской зоны свободной торговли) Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в документе.

В ЕС заявляют, что страны, присоединившиеся к санкциям, обеспечат соответствие своей национальной политики упомянутому решению Совета ЕС: "Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его".

Санкции включают в себя эмбарго на поставки оружия/оборудования, которое могут использовать для внутренних репрессий, а также замораживание активов и запрет на путешествия для четырех человек в связи с необъяснимым исчезновением четырех человек.

3 февраля глава Госдепартамента США сообщил , что в Вашингтоне рассмотрят, какие санкции с Беларуси можно снять и в результате чего.

Читайте также: "Беларусь ждет война и аннексия". Интервью с бывшим главой НАТО