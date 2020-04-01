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К санкциям Евросоюза против Беларуси присоединилась Украина

К санкциям Евросоюза против Беларуси присоединилась Украина - Фото
Фото: depositphotos.com
01.04.2020, 10:09

Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси

Украина присоединилась к санкциям, которые Европейский Союз применяет против Беларуси. Об этом говорится в тексте документа, который опубликован на сайте Европейского совета. 

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17 февраля 2020 года Евросовет продлил ограничительные меры против Беларуси до 28 февраля 2021 года.

"Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации Босния и Герцеговина, страны EFTA (Европейской зоны свободной торговли) Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в документе. 

В ЕС заявляют, что страны, присоединившиеся к санкциям, обеспечат соответствие своей национальной политики упомянутому решению Совета ЕС: "Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его".

  • Санкции включают в себя эмбарго на поставки оружия/оборудования, которое могут использовать для внутренних репрессий, а также замораживание активов и запрет на путешествия для четырех человек в связи с необъяснимым исчезновением четырех человек.
  • 3 февраля глава Госдепартамента США сообщил, что в Вашингтоне рассмотрят, какие санкции с Беларуси можно снять и в результате чего.

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Владислав Сердюк
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