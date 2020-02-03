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Помпео - Лукашенко: США на 100% готовы обеспечить Беларусь нефтью

Помпео - Лукашенко: США на 100% готовы обеспечить Беларусь нефтью - Фото
Александр Лукашенко и Майко Помпео (фото - ЕРА)
03.02.2020, 09:59

Глава Госдепартамента сообщил, что в Вашингтоне рассмотрят, какие санкции с Беларуси можно снять и в результате чего: "Пока что мы до этого не дошли"

США готовы обеспечить Беларусь нефтью на 100% по конкурентным ценам и хотели бы развивать отношения для того, чтобы страна была максимально суверенной и независимой. Об этом во время первого за 26 лет визита госсекретаря США в Минск заявил на встрече с президентом РБ Александром Лукашенко Майкл Помпео, пишет Белта.

При этом, по его словам, США не просят Беларусь выбирать между отношениями с ними и Россией.

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Присутствовавший на встрече глава МИД РБ Владимир Макей сообщил американскому госсекретарю, что они "приветствовали бы более активную роль США в Беларуси" - как в бизнесе, так и в сотрудничестве между правительствами.

Лукашенко посетовал Помпео, что некие "враги и недруги шутили, издевались, юродствовали" по поводу этой встречи.

С его слов, он "очень давно заочно знаком" с госсекретарем - еще по временам, когда Помпео возглавлял ЦРУ, и беларусы вместе с американцами проводили ряд мероприятий по борьбе с терроризмом, торговле людьми и незаконному распространению ядерных элементов.

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