Впервые за 20 лет: госсекретарь США посетил Беларусь

Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл сегодня с визитом в Беларусь. Об этом сообщает The New York Times.
Это первый визит госсекретаря США в Беларусь более чем за 20 лет. Он проходит на фоне напряженности между Минском и Москвой по энергетическим вопросам. На встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко Помпео выразил надежду, что сможет помочь стране добиться суверенитета и независимости.
Помпео заявил, что США продолжат увеличивать персонал посольства в Минске, который значительно сократился 12 лет назад. В сентябре прошлого года страны впервые с 2008 года договорились обменяться послами.
Лукашенко пожаловался на "абсолютно безосновательные недопонимания прошлых властей" и заявил, что очень хорошо, что Помпео "рискнул" приехать в Минск.
Помимо попытки усилить влияние США в Беларуси, Помпео будет призывать к экономическим и политическим реформам и улучшению жизни людей, подчеркивает NYT. С таким же посланием Помпео намерен посетить на следующей неделе Казахстан и Узбекистан.
Читайте также: Лукашенко: Не могу растворить Беларусь, даже в братской России