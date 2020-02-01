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Впервые за 20 лет: госсекретарь США посетил Беларусь

Впервые за 20 лет: госсекретарь США посетил Беларусь - Фото
Александр Лукашенко и Майкл Помпео (Фото: Николай Петров/EPA)
01.02.2020, 13:00

Помпео заявил о поддержке суверенитета и независимости Беларуси

Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл сегодня с визитом в Беларусь. Об этом сообщает The New York Times.

Это первый визит госсекретаря США в Беларусь более чем за 20 лет. Он проходит на фоне напряженности между Минском и Москвой по энергетическим вопросам. На встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко Помпео выразил надежду, что сможет помочь стране добиться суверенитета и независимости.

Помпео заявил, что США продолжат увеличивать персонал посольства в Минске, который значительно сократился 12 лет назад. В сентябре прошлого года страны впервые с 2008 года договорились обменяться послами.

Лукашенко пожаловался на "абсолютно безосновательные недопонимания прошлых властей" и заявил, что очень хорошо, что Помпео "рискнул" приехать в Минск.

Помимо попытки усилить влияние США в Беларуси, Помпео будет призывать к экономическим и политическим реформам и улучшению жизни людей, подчеркивает NYT. С таким же посланием Помпео намерен посетить на следующей неделе Казахстан и Узбекистан.

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