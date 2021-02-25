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"За поддержку режима надо платить". ЕС продлил санкции против беларуских чиновников на год

25.02.2021, 20:40
Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко/ЕРА)

Сегодня, 25 февраля, Совет Евросоюза постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры против высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов. Об этом говорится заявлении Совета ЕС.

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Санкции ЕС также нацелены на экономических субъектов, бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его.

"После сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года и последующей волны протестов, жестоко подавленной властями Беларуси, ЕС ввел санкции в октябре, ноябре и декабре 2020 года, дав понять ответственным политическим и экономическим субъектам, что за свои действия и поддержку режима они должны заплатить", – говорится в сообщении.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов включенных в список лиц – сейчас это 88 человек, включая Лукашенко, а также замораживание активов семи организаций. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам.

22 февраля Совет ЕС по иностранным делам заявил, что рассмотрит возможность введения дальнейших санкций.

  • С августа 2020-го в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Лукашенко, который правит страной уже 27 лет.
  • Евросоюз ввел санкции против ответственных за это политиков, чиновников и бизнесменов.

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Наталия Медведева
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александр лукашенко беларусь санкции
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