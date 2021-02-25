"За поддержку режима надо платить". ЕС продлил санкции против беларуских чиновников на год

Сегодня, 25 февраля, Совет Евросоюза постановил продлить до 28 февраля 2022 года ограничительные меры против высокопоставленных должностных лиц, ответственных за жестокие репрессии и запугивание мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов в Беларуси, а также лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов. Об этом говорится заявлении Совета ЕС.

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Санкции ЕС также нацелены на экономических субъектов, бизнесменов и компании, получающие выгоду от режима Александра Лукашенко и/или поддерживающие его.

"После сфальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года и последующей волны протестов, жестоко подавленной властями Беларуси, ЕС ввел санкции в октябре, ноябре и декабре 2020 года, дав понять ответственным политическим и экономическим субъектам, что за свои действия и поддержку режима они должны заплатить", – говорится в сообщении.

Ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов включенных в список лиц – сейчас это 88 человек, включая Лукашенко, а также замораживание активов семи организаций. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено прямо или косвенно предоставлять средства перечисленным лицам.

22 февраля Совет ЕС по иностранным делам заявил, что рассмотрит возможность введения дальнейших санкций.

С августа 2020-го в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Лукашенко, который правит страной уже 27 лет.

Евросоюз ввел санкции против ответственных за это политиков, чиновников и бизнесменов.

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Наталия Медведева

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