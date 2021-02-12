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"Слава Украине!" Тихановская поговорила с нардепами о Путине, Лукашенко, Крыме и Майдане

12.02.2021, 13:07
Светлана Тихановская (фото - сайт Светланы Тихановской)

Беларусам "стало проще понять проблемы украинцев" с Крымом, "многие" из них переживали за Майдан, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сейчас договаривается об интеграции с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом в выступлении перед депутатами Рады из межфракционной группы За демократическую Беларусь рассказала лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская, говорится на ее сайте.

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Она рассказывала, что беларусы сражаются против диктатуры, их объединяет "требование справедливости и законности", а не геополитические предпочтения. "Мы не выбираем между востоком и западом, севером или югом, мы боремся за свободу Беларуси", – отметила Тихановская.

При этом она заявила, что Лукашенко относится к стране "как к личному колхозу", ставит под угрозу ее суверенитет и договаривается об интеграции с Путиным.

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Говоря об Украине, она вспомнила Революцию Достоинства – как, по ее словам, "многие беларусы переживали и надеялись", что у украинцев получится, а беларус Михаил Жизневский стал одним из первых погибших на Майдане. Тихановская считает, что "друзья-украинцы" понимают "борьбу беларусов за демократию и свободу".

Она также заявила о поддержке территориальной целостности Украины и сравнила ситуации с Крымом и события в Беларуси.

"Крым по закону является частью Украины, однако уже несколько лет де-факто контролируется Россией. Во многом в последние полгода беларусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев. По праву бывший президент проиграл на выборах, однако де-факто его режим до сих пор незаконно удерживает власть", – сказала она.

В конце речи Тихановская сказала, что надеется на встречу с руководством Украины и призвала депутатов поддерживать "независимую демократическую Беларусь" на международных площадках. Она завершила выступление фразами: "Жыве Беларусь! Слава Украине!".

  • С августа 2020-го в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Лукашенко, который правит страной уже 27 лет.
  • В начале протестов Тихановская выехала из Беларуси под давлением силовиков. Она встречается с иностранными лидерами, записывает обращения, объявила "народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки".
  • 29 января 2021-го Тихановская участвовала в заседании Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва). Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что никаких формальных решений с ней не было, но удалось достичь ряда политических договоренностей, которые координаторы глав МИД будут обрабатывать и "класть на бумагу".

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Марк Сировой
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