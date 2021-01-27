Тихановская: В Беларуси стало намного меньше желающих тесных связей с Россией

В Беларуси значительно уменьшилось количество граждан, которые хотят, чтобы страна поддерживала тесные связи с Россией. Об этом заявила лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская в интервью эстонскому изданию Postimees.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отметила Тихановская, западные страны ошибаются, полагая, что Беларусь похожа на Россию.

"Мы совсем другой народ, хотя с русскими людьми у нас всегда были дружеские отношения... Однако, поскольку российские власти поддерживают направленное против народа режимом Лукашенко насилие, то на сегодня тех, кто желал бы тесных связей с Россией, стало намного меньше", – сказала лидер оппозиции Беларуси.

По словам Тхановской, после президентских выборов в стране распустили весь штатный состав журналистов государственного телевидения Беларуси и заменили на привезенных из России.

"Они очерняют наших людей, всех, кто осмелился сказать что-либо против режима и диктатора. Они постоянно клевещут на большую часть народа и на оппозицию, однако влияет это на весьма небольшой круг беларусов", – сказала Тихановская.

С августа в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Александр Лукашенко, который правит страной уже 26 лет.

20 сентября 2020-го Тихановская называла Путина мудрым руководителем.

Читайте также: "Оглядываются на Россию". Тихановская раскритиковала обеспокоенность лидеров Евросоюза

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.