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Тихановская: В Беларуси стало намного меньше желающих тесных связей с Россией

27.01.2021, 21:53
Тихановская: В Беларуси стало намного меньше желающих тесных связей с Россией - Фото
Светлана Тихановская (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)

В Беларуси значительно уменьшилось количество граждан, которые хотят, чтобы страна поддерживала тесные связи с Россией. Об этом заявила лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская в интервью эстонскому изданию Postimees.

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Как отметила Тихановская, западные страны ошибаются, полагая, что Беларусь похожа на Россию.

"Мы совсем другой народ, хотя с русскими людьми у нас всегда были дружеские отношения... Однако, поскольку российские власти поддерживают направленное против народа режимом Лукашенко насилие, то на сегодня тех, кто желал бы тесных связей с Россией, стало намного меньше", – сказала лидер оппозиции Беларуси.

По словам Тхановской, после президентских выборов в стране распустили весь штатный состав журналистов государственного телевидения Беларуси и заменили на привезенных из России. 

"Они очерняют наших людей, всех, кто осмелился сказать что-либо против режима и диктатора. Они постоянно клевещут на большую часть народа и на оппозицию, однако влияет это на весьма небольшой круг беларусов", – сказала Тихановская.

  • С августа в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Александр Лукашенко, который правит страной уже 26 лет.
  • 20 сентября 2020-го Тихановская называла Путина мудрым руководителем.

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Наталия Медведева
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беларусь Светлана Тихановская

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