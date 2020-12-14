"Оглядываются на Россию". Тихановская раскритиковала обеспокоенность лидеров Евросоюза

Лидеры Евросоюза высказывают обеспокоенность из-за ситуации в Беларуси, но не могут ничего сделать и оглядываются на Россию. Об этом в интервью The New Yorker заявила лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская.

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Она говорит, что когда была обычным человеком, то думала: Европа так близка и велика, а ее лидеры так сильны, что обязательно что-нибудь сделают. "Теперь я вижу, что, хотя они и выражали свою озабоченность, свою солидарность, на самом деле они ничего не могут сделать", – сказала Тихановская.

Оппозиционерка добавила, что уже несколько месяцев идет работа над введением экономических санкций, но "все это так медленно и сложно". Она считает, что европейские лидеры действуют осторожно, "всегда оглядываясь на Россию".

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"Для нас это болезненно. Каждый раз на встречах с главами государства я стараюсь передать эту боль. Мы стараемся рассказать им о невинных людях, которые сидят взаперти, и об унижениях. Мы пытаемся апеллировать к их совести, говоря: "Вы провозглашаете верховенство прав человека, видите, что происходит в соседней стране, и все, что вы делаете, – это выражаете озабоченность. Как такое возможно?" – добавила она.

С августа в Беларуси длятся протесты: демонстранты не согласны с тем, что ЦИК объявила победителем выборов Александр Лукашенко, который правит страной уже 26 лет.

В начале протестов Тихановская выехала из Беларуси под давлением силовиков. Она встречается с иностранными лидерами, записывает обращения, объявила "народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки".

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Марк Сировой

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