"Современный ГУЛАГ". Тихановская прокомментировала запрет на выезд из Беларуси

Постановление о запрете выезжать из Беларуси может превратить страну в тюрьму и стать прообразом "железного занавеса". Так прокомментировала сложившуюся ситуацию лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская в Telegram.

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Она отметила, что за последние 26 лет Александр Лукашенко вернул страну во времена "сталинизма с его массовыми показательными репрессиями, террором, а теперь и с железным занавесом".

"Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в современный ГУЛАГ – огромную тюрьму, где царит страх и насилие. Он боится огласки и правосудия, и надеется, что закрытые границы помогут спрятать все его преступления", – заявила Тихановская.

Примечательно, что по официальной версии причиной закрытия границ стала эпидемия COVID-19, хотя еще в июле Лукашенко заявлял, что Беларусь уже победила коронавирус.

Сегодня стало известно, что в Беларуси был введен временный запрет на выезд граждан из страны через наземные пункты пропуска – аргументировали коронавирусом.

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Дарья Мостовая

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