"Он понимает, что мы открыты к диалогу". Тихановская назвала Путина "мудрым руководителем"

Оппозиционер из Беларуси Светлана Тихановская считает президента РФ Владимира Путина "мудрым руководителем"

Одна из лидеров беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что президент РФ Владимир Путин "мудрый руководитель", поскольку он понимает, что беларуский народ "открыт к диалогу и никогда не поворачивался спиной к России". Об этом она заявила в интервью РБК.

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"Все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ", - заявила Тихановская, уточнив, что Беларусь и РФ "дружественные страны", которые "хотят такими оставаться".



При этом она выразила сожаление в связи с тем, что "Путин поддержал Лукашенко", а не беларуское общество: "Но это его решение, его выбор, мы на него никак повлиять не можем. Но мы всегда открыты, наш координационный совет всегда открыт к диалогу. Я тоже открыта к диалогу с представителями РФ".

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.

против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики. 17 сентября Европейский парламент принял резолюцию , в которой официально не признал результаты выборов в Беларуси, а также "избрание" Лукашенко президентом.

Владислав Сердюк

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