В Сочи прошла встреча Путина с Лукашенко: главные итоги и заявления

Президент РФ старался больше говорить об экономике, торговых отношениях, Лукашенко же в основном затрагивал политические вопросы

Переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи продолжались около четырех с половиной часов. Об их результатах стороны не сообщают.

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Перед началом встречи Лукашенко с Путиным выступили перед прессой.

Президент РФ старался больше говорить об экономике, торговых отношениях, Лукашенко же в основном затрагивал политические вопросы, связанные с текущей ситуацией в Беларуси. Он часто вспоминал союзный договор, "бряцанье гусеницами" войск НАТО у границ и благодарил Путина за поддержку во время массовых протестов в Беларуси против фальсификации президентских выборов.

Путин

Путин одобрил инициативу Лукашенко по внесению изменений в Конституцию Беларуси, после чего там якобы должны состояться новые президентские выборы.

Также он заявил, что РФ сохранит приверженность существующим договоренностям, в том числе что касается совместных военных учений.

"В первую очередь мы должны обсудить экономические вопросы, потому что падение на 20% (в товарообороте между РФ и Беларусью, - ред.) - это все-таки приличное падение", - сказал Путин.

Он вспомнил о кредите в $1,5 млрд, который Россия решила выделить Беларуси, и сказал, что это должно позитивно сказаться на финансовых рынках.

Лукашенко

Президент РФ начал с личной благодарности Путину.

"Прежде всего, хочу вас поблагодарить. Это естественно, все это прекрасно понимают. Поблагодарить не за то, что мы исполняем договоры: это естественно. Вы поступили очень порядочно, по-человечески, поэтому я Вас лично благодарю и всех россиян, всех тех, не буду их перечислять, кто был причастен к тому, чтобы поддержать нас в это поствыборное время", - сказал Лукашенко.

Лукашенко сказал, что происходящее в республике, по его мнению, отличается от того, "как это демонстрируется в СМИ". Говоря о массовых протестах, он сказал, что Беларусь "живет обычной жизнью". "Да, и в субботу, и в воскресенье часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись..." - сказал Лукашенко.

Также он сказал, что главное - "не переходить черту", вспомнив почему-то Чечню. "Не дай бог, конечно, это в Белоруссии", - сказал Лукашенко.

Президент РБ также высказался об учениях НАТО у границ с Беларусью, сделав акцент на позиции РФ.

"Если там, за пределами беларуских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И что мне очень приятно, я вам очень за это благодарен, вы продемонстрировали, что белорусские границы — это границы Союзного государства", - сказал Лукашенко.

"Поэтому я считаю, что нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются, они не смотрят на наши настороженности. Они проводят учения тогда, когда хотят. Поэтому мы также, если Вы поддержите этот тезис, не напрягая обстановку вокруг, будем готовить свои армии, для того чтобы, если не дай бог, можно было этому противостоять" — добавил Лукашенко.

Вадим Ребрина

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