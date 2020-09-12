Лукашенко решил отвести войска от западной границы Беларуси
Лукашенко сказал, что держать Вооруженные силы у границ "обходится недешево"
Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком предложил отвести войска от западной границы страны, если войска НАТО "не шевелятся там больше". Об этом сообщает БелТА.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - сказал Лукашенко.
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин доложил Лукашенко, что "комплекс мероприятий, который проводился в рамках учения на гродненском тактическом направлении, свернут, войска возвращены в пункты постоянной дислокации".
- 15 августа, после начала массовых акций протеста против фальсификации президентских выборов президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "наращивании военного компонента" у западных границ страны и распорядился перебросить Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.
- 29 августа в НАТО заявили, что силы альянса в регионе имеют оборонительный характер и были развернуты еще до начала кризиса в Беларуси.
- 3 сентября Лукашенко заявил, что из-за "недружественных шагов НАТО" развернута почти половина армии Беларуси, под контроль взяты границы с Литвой и Польшей.
Комментарии