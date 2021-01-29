Кулеба: Люблинский треугольник готов к разговору с Лукашенко для урегулирования ситуации

Люблинский треугольник (Украина, Польша, Литва) готов к разговору с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по вопросам прекращения насилия и демократических трансформаций в этой стране. Об этом заявил на брифинге после первой встречи Люблинского треуголькиа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Мы готовы к разговору с Александром Лукашенко. Люблинский треугольник с самого начала кризиса в Беларуси предложил свои добрые услуги для способствования урегулированию ситуации и выходу Беларуси на демократический вектор развития", – сказал он.

Кулеба заверил, что "никто ни от кого не закрывается", но разговор должен быть со взаимным уважением и в случае, если беларуская сторона такого разговора захочет.

"Навязываться мы никому не будем, но мы открыты к общению. Все, что может сейчас помочь прекратить насилие в Беларуси, обеспечить демократические трансформации в этой стране – является предметом для разговора, к которому мы готовы", – добавил глава МИД.

Сегодня в заседании Люблинского треугольника также участвовала лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская. По словам Кулебы, никаких формальных решений не было, но удалось достичь ряда политических договоренностей, которые координаторы глав МИД Люблинского треугольника будут обрабатывать и "класть на бумагу".

С августа 2020-го в Беларуси продолжаются протесты, которые начались после объявления Лукашенко победителем президентских выборов.

Лидер оппозиции Тихановская под давлением силовиков режима Лукашенко выехала в Литву.

Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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Марк Сировой

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