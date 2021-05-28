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ЕС не исключает эскалации с Москвой из-за российских преград для европейских авиарейсов

28.05.2021, 11:58
ЕС не исключает эскалации с Москвой из-за российских преград для европейских авиарейсов - Фото
Жозеп Боррель (скриншот из видеозаписи)

Евросоюз пока не знает: отказ Москвы принимать рейсы из стран-членов блока – это какие-то отдельные случаи или же всеобъемлющее решение Кремля в ответ на действия/санкции ЕС против союзной для России Беларуси. Об этом на неформальной встрече министров обороны стран ЕС в Лиссабоне сказал руководитель дипломатии блока Жозеп Боррель.

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Он отметил, что Брюссель встревожили вчерашние новости о том, как РФ создала "препятствия для взлета и посадки" европейских самолетов в Москве, "что стало большим нарушением воздушного движения".

"Но мы до сих пор не знаем, это частные случаи или же общий шаг российских властей", – отметил он, высказав догадку, что Кремль мог пойти на такие действия, чтобы вынудить авиакомпании из ЕС снова летать над Беларусью.

"Нужно подождать и увидеть наверняка, чтобы принимать меры", – добавил он.

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Отвечая на вопрос, обострятся ли из-за ситуации отношения ЕС-Россия, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза сказал, что "риск эскалации есть всегда": "Это может произойти, если будут преграды для всего авиатрафика".

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили. 23 мая 2021-го режим обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С него сняли оппозиционеров. ЕС призвал авиакомпании блока избегать "воздуха" РБ, запретил Белавиа летать в свои страны. Украина прекратила авиасообщение с РБ. У Лукашенко все отрицают. Россия назвала "русофобией" намеки на ее причастность.

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Евгений Пилипенко
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