ЕС не исключает эскалации с Москвой из-за российских преград для европейских авиарейсов

Евросоюз пока не знает: отказ Москвы принимать рейсы из стран-членов блока – это какие-то отдельные случаи или же всеобъемлющее решение Кремля в ответ на действия/санкции ЕС против союзной для России Беларуси. Об этом на неформальной встрече министров обороны стран ЕС в Лиссабоне сказал руководитель дипломатии блока Жозеп Боррель.

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Он отметил, что Брюссель встревожили вчерашние новости о том, как РФ создала "препятствия для взлета и посадки" европейских самолетов в Москве, "что стало большим нарушением воздушного движения".

"Но мы до сих пор не знаем, это частные случаи или же общий шаг российских властей", – отметил он, высказав догадку, что Кремль мог пойти на такие действия, чтобы вынудить авиакомпании из ЕС снова летать над Беларусью.

"Нужно подождать и увидеть наверняка, чтобы принимать меры", – добавил он.

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Отвечая на вопрос, обострятся ли из-за ситуации отношения ЕС-Россия, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза сказал, что "риск эскалации есть всегда": "Это может произойти, если будут преграды для всего авиатрафика".

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Евгений Пилипенко

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