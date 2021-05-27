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В Москву второй день подряд не может вылететь рейс Air France, отменен и рейс из Вены

27.05.2021, 14:40
В Москву второй день подряд не может вылететь рейс Air France, отменен и рейс из Вены - Фото
Фото: facebook.com/airfrance

Второй день подряд отменяется рейс французской авиакомпании Air France и Парижа в Москву, отенен из рейс Austrian Airlines из Вены. Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.

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Рейс, который должен был прибыть в Москву в 15:00, значится на табло в аэропорту Шереметьево как отмененный.

Вчера, 25 мая, этот рейс был отменен из-за отсутствия разрешения России на вход в ее воздушное пространство. Авиакомпания предполагала лететь в обход Беларуси.

По словам собеседника Интерфакса, знакомого с подготовкой рейса, сегодня авиакомпания вновь намеревалась лететь в обход Беларуси. Он подчеркнул, что формально регулярное авиасообщение между странами сейчас отсутствует, каждый рейс считается грузопассажирским и выполняется не автоматически по расписанию, а требует отдельного согласования.

Позже сегодня был отменен рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву. Компания также вошла в число авиаперевозчиков из Европы, решивших не летать над Беларусью.

  • 23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске. С борта сотрудники КГБ сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.

Денис Юдин
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беларусь Air France Austrian Airlines AirFrance
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