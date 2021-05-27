В Москву второй день подряд не может вылететь рейс Air France, отменен и рейс из Вены
Второй день подряд отменяется рейс французской авиакомпании Air France и Парижа в Москву, отенен из рейс Austrian Airlines из Вены. Об этом сообщает российское агентство Интерфакс.
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Рейс, который должен был прибыть в Москву в 15:00, значится на табло в аэропорту Шереметьево как отмененный.
Вчера, 25 мая, этот рейс был отменен из-за отсутствия разрешения России на вход в ее воздушное пространство. Авиакомпания предполагала лететь в обход Беларуси.
По словам собеседника Интерфакса, знакомого с подготовкой рейса, сегодня авиакомпания вновь намеревалась лететь в обход Беларуси. Он подчеркнул, что формально регулярное авиасообщение между странами сейчас отсутствует, каждый рейс считается грузопассажирским и выполняется не автоматически по расписанию, а требует отдельного согласования.
Позже сегодня был отменен рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву. Компания также вошла в число авиаперевозчиков из Европы, решивших не летать над Беларусью.
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