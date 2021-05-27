AirFrance отменила рейс Париж-Москва: Россия не дала разрешение – видео

Французская авиакомпания AirFrance вчера, 26 мая 2021 года, отменила рейс AF1154 Париж-Москва из-за отсутствия разрешения на вход в воздушное пространство России. Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на пассажирку рейса Мишель Синдюкову.

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Пассажирка предоставила изданию видео переговоров экипажа самолета с пассажирами, на котором пилот сообщает, что Россия не дает разрешение войти в ее воздушное пространство. По словам Синдюковой, экипаж связал ситуацию с решением AirFrance прекратить полеты над Беларусью.

Airfrance отменила рейс Париж-Москва из-за отсутствия разрешения на заход в пространство России. Это связано с решением компании облетать Беларусь



Видео: очевидец, для "Новой"https://t.co/XSCt0yqZ0F pic.twitter.com/uZLrOw9x2W — Новая Газета (@novaya_gazeta) May 26, 2021

В офисе AirFrance подтвердили изданию, что отмена рейса в Москву была связана с необходимостью обходить воздушное пространство Беларуси и получением нового разрешения от России.

Рейс перенесен на сегодня, 27 мая.

23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске. С борта сотрудники КГБ сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.

Денис Юдин

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