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AirFrance отменила рейс Париж-Москва: Россия не дала разрешение – видео

27.05.2021, 08:34
AirFrance отменила рейс Париж-Москва: Россия не дала разрешение – видео - Фото
Фото: facebook.com/airfrance

Французская авиакомпания AirFrance вчера, 26 мая 2021 года, отменила рейс AF1154 Париж-Москва из-за отсутствия разрешения на вход в воздушное пространство России. Об этом сообщает Новая газета со ссылкой на пассажирку рейса Мишель Синдюкову.

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Пассажирка предоставила изданию видео переговоров экипажа самолета с пассажирами, на котором пилот сообщает, что Россия не дает разрешение войти в ее воздушное пространство. По словам Синдюковой, экипаж связал ситуацию с решением AirFrance прекратить полеты над Беларусью.

В офисе AirFrance подтвердили изданию, что отмена рейса в Москву была связана с необходимостью обходить воздушное пространство Беларуси и получением нового разрешения от России.

Рейс перенесен на сегодня, 27 мая.

  • 23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске. С борта сотрудники КГБ сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.
Денис Юдин
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беларусь отмена рейса AirFrance
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