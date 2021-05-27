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Беларусы снова вышли против режима Лукашенко. Что происходит в Минске: подборка видео

27.05.2021, 12:20
Беларусы снова вышли против режима Лукашенко. Что происходит в Минске: подборка видео - Фото
Акция у посольства Беларуси в Риге (фото - Томс Калнинс_ЕРА)

В Беларуси возобновились протестные акции. Речь уже не идет о тысячах митингующих, но после задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги на улицы Минска вновь вышли люди против диктатуры Александра Лукашенко. Как это происходит – смотрите в подборке видео.

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Небольшой митинг устроили даже во время выступления украинской рок-группы "Пошлая Молли".

А вот еще один локальный марш, который засняли в столичных дворах.

Почти на всех протестных акциях звучит "Жыве Беларусь!"

Люди требовали выпустить Протасевича и Сапегу, которых в Беларуси уже признали политзаключенными.

  • 23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.
  • Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу. Ее родители выяснили, что она находится в СИЗО Минска на улице Окрестина. В РФ заявили, что в Беларуси ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси с августа по сентябрь 2020 года.
  • 24 мая КГБ Беларуси показал видео допроса Протасевича – на нем он якобы "во всем сознался".

Читайте также: Бело-красный партизан. Как активист из Беларуси пешком пересек границу и оказался в Киеве

Дарья Мостовая
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