Беларусы снова вышли против режима Лукашенко. Что происходит в Минске: подборка видео

В Беларуси возобновились протестные акции. Речь уже не идет о тысячах митингующих, но после задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги на улицы Минска вновь вышли люди против диктатуры Александра Лукашенко. Как это происходит – смотрите в подборке видео.

Небольшой митинг устроили даже во время выступления украинской рок-группы "Пошлая Молли".

А вот еще один локальный марш, который засняли в столичных дворах.

Почти на всех протестных акциях звучит "Жыве Беларусь!"

Люди требовали выпустить Протасевича и Сапегу, которых в Беларуси уже признали политзаключенными.

"Set them free!"

Residents of Suharevo in Minsk demand release of political prisoners and remind the real criminals – Lukashenko and his thugs – that we won't forget and won't forgive. pic.twitter.com/AMK7DbedXX