Беларусы снова вышли против режима Лукашенко. Что происходит в Минске: подборка видео

В Беларуси возобновились протестные акции. Речь уже не идет о тысячах митингующих, но после задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги на улицы Минска вновь вышли люди против диктатуры Александра Лукашенко. Как это происходит – смотрите в подборке видео.

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Небольшой митинг устроили даже во время выступления украинской рок-группы "Пошлая Молли".

А вот еще один локальный марш, который засняли в столичных дворах.

Почти на всех протестных акциях звучит "Жыве Беларусь!"

Люди требовали выпустить Протасевича и Сапегу, которых в Беларуси уже признали политзаключенными.

"Set them free!"

Residents of Suharevo in Minsk demand release of political prisoners and remind the real criminals – Lukashenko and his thugs – that we won't forget and won't forgive. pic.twitter.com/AMK7DbedXX — Voices from Belarus (@VoicesBelarus) May 26, 2021

23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу. Ее родители выяснили, что она находится в СИЗО Минска на улице Окрестина. В РФ заявили, что в Беларуси ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси с августа по сентябрь 2020 года.

24 мая КГБ Беларуси показал видео допроса Протасевича – на нем он якобы "во всем сознался".

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Дарья Мостовая

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