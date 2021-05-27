Утром 27 мая в Гомеле на юго-востоке Беларуси приземлился самолет специального летного отряда "Россия", который использует Федеральная служба безопасности РФ. Это видно по данным трекингового сервиса Flight Radar 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Самолет с бортовым номером RA-64523 вылетел из аэропорта "Внуково" в Москве, направился в сторону Украины, но недалеко от Калуги взял правее и по прямой улетел на Гомель.

Каких-либо подробностей о том, кого привез борт и кого заберет, нет.

Неизвестно, по какой причине самолет правительства России прибыл в Гомель, а не Минск. Также нет информации, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может пребывать в Гомеле.

Как сообщил источник LIGA.net в Гомеле, на улицах города с утра "много" силовиков.

Читайте также: Лукашенко назначил Протасевича "экстремистом", пугал Запад "войной с неприемлемым ущербом"

Аббревиатура ВПУ в названии самолета означает "высотный пункт управления".

Смотрите видео: AirFrance отменила рейс Париж-Москва: Россия не дала разрешение

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.