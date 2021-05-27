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ФСБ | В Гомеле сел самолет российского правительства: карта полета

27.05.2021, 11:40
В Гомеле сел самолет российского правительства: карта полета - Фото
Борт ФСБ Ту-214 (фото – Сергей Копцев, russianplanes.net)

Утром 27 мая в Гомеле на юго-востоке Беларуси приземлился самолет специального летного отряда "Россия", который использует Федеральная служба безопасности РФ. Это видно по данным трекингового сервиса Flight Radar 24.

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Самолет с бортовым номером RA-64523 вылетел из аэропорта "Внуково" в Москве, направился в сторону Украины, но недалеко от Калуги взял правее и по прямой улетел на Гомель.

Каких-либо подробностей о том, кого привез борт и кого заберет, нет.

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Неизвестно, по какой причине самолет правительства России прибыл в Гомель, а не Минск. Также нет информации, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может пребывать в Гомеле.

Как сообщил источник LIGA.net в Гомеле, на улицах города с утра "много" силовиков.

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Аббревиатура ВПУ в названии самолета означает "высотный пункт управления".

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили. 23 мая 2021-го режим обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С него сняли оппозиционеров. ЕС призвал авиакомпании блока избегать "воздуха" РБ, запретил Белавиа летать в свои страны. Украина прекратила авиасообщение с РБ. У Лукашенко все отрицают. Россия назвала "русофобией" намеки на ее причастность.

Смотрите видео: AirFrance отменила рейс Париж-Москва: Россия не дала разрешение

Евгений Пилипенко
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агрессия России Гомель беларусь фсб александр лукашенко ту-214
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