ФСБ | В Гомеле сел самолет российского правительства: карта полета
Утром 27 мая в Гомеле на юго-востоке Беларуси приземлился самолет специального летного отряда "Россия", который использует Федеральная служба безопасности РФ. Это видно по данным трекингового сервиса Flight Radar 24.
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Самолет с бортовым номером RA-64523 вылетел из аэропорта "Внуково" в Москве, направился в сторону Украины, но недалеко от Калуги взял правее и по прямой улетел на Гомель.
Каких-либо подробностей о том, кого привез борт и кого заберет, нет.
Неизвестно, по какой причине самолет правительства России прибыл в Гомель, а не Минск. Также нет информации, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может пребывать в Гомеле.
Как сообщил источник LIGA.net в Гомеле, на улицах города с утра "много" силовиков.
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Аббревиатура ВПУ в названии самолета означает "высотный пункт управления".
- Пропагандист из РФ призвал убить Протасевича и других из оппозиции. Тelegram не реагирует.
- Лукашенко заявил, что о "бомбе" на самолете сообщила Швейцария. В Берне говорят – это ложь.
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- В Минске 17-летний подросток покончил с собой из-за дела о митингах, сообщили правозащитники.
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