Лукашенко заявил, что о "бомбе" на самолете сообщила Швейцария. В Берне говорят – это ложь

Швейцария не знает ни о каком "минировании" на борту самолета Ryanair, принудительно посаженного в Минске, и не предупреждала о такой угрозе власти Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Швейцарии.

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Диктатор Беларуси Александр Лукашенко, выступая сегодня в парламенте страны, заявил, что сообщение о некоем минировании самолета "поступило из Швейцарии".

Правительство страны ЕС опровергло его слова.

"Швейцарские власти понятия не имели о какой-то угрозе взрыва бомбы на рейсе Ryanair Афины-Вильнюс. Соответственно, никакого отчета Швейцария властям Беларуси не предоставляла", – говорится в сообщении МИД страны.

23 мая 2021-го режим Лукашенко обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

27 лидеров стран ЕС договорились о новых санкциях против Беларуси, призвали авиакомпании блока избегать "воздуха" страны, запретили Белавиа летать в ЕС и потребовали немедленно освободить задержанных.

У Лукашенко продолжают все отрицать и убеждены, что действия властей якобы "полностью соответствовали установленным международным правилам".

С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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Оксана Житнюк

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