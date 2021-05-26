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Лукашенко заявил, что о "бомбе" на самолете сообщила Швейцария. В Берне говорят – это ложь

26.05.2021, 15:18
Лукашенко заявил, что о
Александр Лукашенко (Фото: Алексей Никольский/ЕРА)

Швейцария не знает ни о каком "минировании" на борту самолета Ryanair, принудительно посаженного в Минске, и не предупреждала о такой угрозе власти Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Швейцарии.

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Диктатор Беларуси Александр Лукашенко, выступая сегодня в парламенте страны, заявил, что сообщение о некоем минировании самолета "поступило из Швейцарии".

Правительство страны ЕС опровергло его слова.

"Швейцарские власти понятия не имели о какой-то угрозе взрыва бомбы на рейсе Ryanair Афины-Вильнюс. Соответственно, никакого отчета Швейцария властям Беларуси не предоставляла", – говорится в сообщении МИД страны.

  • 23 мая 2021-го режим Лукашенко обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. 
  • 27 лидеров стран ЕС договорились о новых санкциях против Беларуси, призвали авиакомпании блока избегать "воздуха" страны, запретили Белавиа летать в ЕС и потребовали немедленно освободить задержанных.
  • У Лукашенко продолжают все отрицать и убеждены, что действия властей якобы "полностью соответствовали установленным международным правилам".
  • С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. 

Читайте также: "Лукашенко и кучка его отморозков". Как КГБ похитил Протасевича: попытка реконструкции

Оксана Житнюк
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беларусь самолет угроза Швейцария Ryanair﻿ Александр Лукашенкоэ минирование фейк пропаганда дезинформация
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