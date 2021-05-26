Лукашенко заявил, что о "бомбе" на самолете сообщила Швейцария. В Берне говорят – это ложь
Швейцария не знает ни о каком "минировании" на борту самолета Ryanair, принудительно посаженного в Минске, и не предупреждала о такой угрозе власти Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Швейцарии.
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Диктатор Беларуси Александр Лукашенко, выступая сегодня в парламенте страны, заявил, что сообщение о некоем минировании самолета "поступило из Швейцарии".
Правительство страны ЕС опровергло его слова.
"Швейцарские власти понятия не имели о какой-то угрозе взрыва бомбы на рейсе Ryanair Афины-Вильнюс. Соответственно, никакого отчета Швейцария властям Беларуси не предоставляла", – говорится в сообщении МИД страны.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
- 27 лидеров стран ЕС договорились о новых санкциях против Беларуси, призвали авиакомпании блока избегать "воздуха" страны, запретили Белавиа летать в ЕС и потребовали немедленно освободить задержанных.
- У Лукашенко продолжают все отрицать и убеждены, что действия властей якобы "полностью соответствовали установленным международным правилам".
- С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.
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